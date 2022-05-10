「台股買賣試算」快速算出買賣損益、當沖計算，還可自訂手續費折數！

買賣股票有很多眉眉角角需要注意的地方，除了要留意股價的漲跌外，也會延伸出券商手續費、證交稅這兩種交易成本，，

雖然這些都有固定的 % 數可計算，不過每次買賣都要特別去算感覺有些麻煩，但不算或算錯又怕賠錢嗎？

如果你有計算的需求又怕麻煩的話，不妨下載「台股買賣試算」這款 App 來輔助使用。它的操作介面簡單，字體也不小，只要手動輸入買賣價格、張數，就能立即算出買賣損益，還可分別計算當沖、一般與零股三種交易方式。

手續費以 0.1425%、證交稅 0.3%（當沖 0.15%） 為基準，電子下單的手續費折扣預設為六折，這部份可依自己使用的券商規定來做調整，另外最低手續費的部份整股預設為 20 元、零股為 1 元，也同樣也可手動修改。計算非常方便快速且一目了然，有需要的朋友可以參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：台股買賣試算 軟體語言：繁體中文 開發人員：Taiwan Innovation App 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，可先點入右上角的設定，確認一下預設的「電子下單折扣」與「最低手續費」的部份是否與券商提供的相同，有異的話可在此手動調整。





在畫面上方可切換計算當沖、一般或是零股。接著只要輸入買入賣出價格以及張數，就可以快速計算出買賣損益了。