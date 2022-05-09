「効果音ラボ」超過 2,000 種、可商用音效素材免費下載！

       

「効果音ラボ」（Sound Effect Lab）是一個來自日本的音效素材網站，提供各式各樣的音效免費讓大家下載，而且無需標註來源，，

可自由使用在 YouTube 影片、遊戲、電視節目、手機鈴聲等各種領域當中，無論是個人或是商業用途都沒問題。

在網站上將音效分為戰鬥、動畫、語音、生活、機器/車輛、環境音、按鍵音、自然/動物等 8 大類，每個分類下都可以找到非常多不同的音效素材，像是敲門聲、開門聲、電車、蒸氣火車、直升機、電話鈴聲、各種雨聲、鳥叫聲……等，其中也邀請多位男女聲優所錄製的各種語音內容，不過這部份當然就以日語為主了。所有的音效皆可在線上試聽，無須註冊登入，直接點擊就能將 mp3 音效下載回來使用。

雖然是免費的素材，不過音質都相當不錯，而且皆是來自於真實的錄音而非使用合成器製作。為了錄製這些音效，網站管理員可說是耗費相當多的精力與時間，在「効果音の著作権」頁面中，可以看到一些記錄音效過程的文字與照片，有興趣的朋友也可以來看看。另外如果想要了解更多使用的規範，除了可到「利用規約」查看外，也可在「FAQ」找到更多解答唷！

 
  • 網站名稱：効果音ラボ
  • 網站網址：https://soundeffect-lab.info/
    •  

    網頁畫面：

    雖然是全日文的網站，不過其實也沒有太多複雜的功能，如果還是覺得有障礙的話，可將網頁語言轉換一下就沒問題了。在上方就列出了 8 大分類，部份還有提供子分類可以使用。會一點日文的話，也可以在右上角的搜尋欄中使用關鍵字來搜尋。



    點擊音效名稱即可試聽，點擊後方的「DL」即可將音效下載回來。

    最後更新：05-09, 2022 下午 4:36

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