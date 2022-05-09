Open Stickers 可商用的彩色插圖免費下載！提供 PNG、SVG、Ai、Figma、Sketch

       

「Open Stickers」是一個提供免費插圖下載的圖庫網站，雖然插圖的數量並不多，共 80 張分佈於 4 個不同的主題，，

不過品質相當不錯，在下載包中提供 Ai、Figma、Sketch 以及 SVG、PNG 格式，也可以在網頁上直接複製單張圖片的 SVG 來使用。

插圖的分類包含科技生活自然以及形狀，每個分類有 20 張圖片，正向陽光且童趣感十足的畫風，可以自由的運用在網頁、應用程式等設計當中，個人或是商業用途都沒問題，如果想要了解更完整的使用規則，可以到 License 網頁中查看更詳細的內容。

 
  • 網站名稱：Open Stickers
  • 網站網址：https://openstickers.craftwork.design/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可以看到關於 Open Stickers 的簡單介紹。



    往下滑就能依序看到 4 個插圖主題列表，在想要的插圖上方點擊就能直接複製 SVG 來使用。



    如果想要將所有的插圖完整的打包下載，可拉到網頁最下方，點擊「Download pack」。



    在右側輸入 Email 後，按下「Free Download」。



    接著再點擊「Downlaod」即可將插圖的壓縮檔下載回來囉！



    在壓縮檔裡除了 SVG 外，還有 Ai、Figma、Sketch 以及 PNG 可以使用。

    最後更新：05-09, 2022 下午 12:33

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