Open Stickers 可商用的彩色插圖免費下載！提供 PNG、SVG、Ai、Figma、Sketch

「Open Stickers」是一個提供免費插圖下載的圖庫網站，雖然插圖的數量並不多，共 80 張分佈於 4 個不同的主題，，

不過品質相當不錯，在下載包中提供 Ai、Figma、Sketch 以及 SVG、PNG 格式，也可以在網頁上直接複製單張圖片的 SVG 來使用。

插圖的分類包含科技、生活、自然以及形狀，每個分類有 20 張圖片，正向陽光且童趣感十足的畫風，可以自由的運用在網頁、應用程式等設計當中，個人或是商業用途都沒問題，如果想要了解更完整的使用規則，可以到 License 網頁中查看更詳細的內容。

網站名稱：Open Stickers 網站網址：https://openstickers.craftwork.design/

網頁畫面：

開啟網頁後，可以看到關於 Open Stickers 的簡單介紹。





往下滑就能依序看到 4 個插圖主題列表，在想要的插圖上方點擊就能直接複製 SVG 來使用。





如果想要將所有的插圖完整的打包下載，可拉到網頁最下方，點擊「Download pack」。





在右側輸入 Email 後，按下「Free Download」。





接著再點擊「Downlaod」即可將插圖的壓縮檔下載回來囉！





在壓縮檔裡除了 SVG 外，還有 Ai、Figma、Sketch 以及 PNG 可以使用。