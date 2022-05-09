「emojied」可加入😏表情符號的短網址產生器

       

Short URL 無論你習慣叫它縮址、縮網址、短網址還是縮短網址，它最主要的目的就是將一串長長的網址，變成比較好分享的簡短網址，，

分享到聊天室或是論壇時，不會因為貼上長串的網址而有洗版的感覺，在網路上可以找到非常多的相關服務。

而本篇要介紹的「emojied」也是一個縮短網址的線上服務，不過它比較特別，因為它在縮短網址的時候加入了 Emoji 表情符號！在網域名稱後方，會使用各種的表情符號來取代一般的網址，視覺上很有效果，不過要說它可以把網址縮得多短，那可就不一定了。

只要將想要縮短的網址貼上，它就能自動隨機產出一組獨特的表情符號網址，在網站上還有提供簡單的統計功能，讓使用者可輕鬆的了解這組短網址目前累積的點擊次數。隨機產生的短網址，會加入 6 個 Emoji 圖示，也開放讓使用者自訂想要的表情符號，若依網址內容來選用相關的表情符號，應該感覺會更有趣吧！有興趣的朋友可以嘗試看看囉！

下面這組就是使用「emojied」轉出的表情符號短網址，在網址中間加上「…/stats/…」就可以查看該網址被點擊的次數了，提供給大家參考。

https://emojied.net/😡😨🙆🙎🙇😲
https://emojied.net/stats/😡😨🙆🙎🙇😲

 
  • 網站名稱：emojied
  • 網站網址：https://emojied.net/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，將想要縮短的網址貼入，按下 Enter 或右側的「→」即可自動產出短網址。點擊「Custom URL」則可自訂想要的表情符號。



    產出網址後，可點擊複製使用。點擊右側的「圖表」可查看該網址被點擊的次數。



    若是選擇「Custom URL」，在貼上網後，於下方的文字框中輸入想要放置的表情符號，再按下「→」即可產出短網址。



    產出的短網址與統計頁面網址都必須自行複製保存，網站不會留存哦！

    最後更新：05-09, 2022 上午 11:01

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。