「emojied」可加入😏表情符號的短網址產生器

Short URL 無論你習慣叫它縮址、縮網址、短網址還是縮短網址，它最主要的目的就是將一串長長的網址，變成比較好分享的簡短網址，，

分享到聊天室或是論壇時，不會因為貼上長串的網址而有洗版的感覺，在網路上可以找到非常多的相關服務。

而本篇要介紹的「emojied」也是一個縮短網址的線上服務，不過它比較特別，因為它在縮短網址的時候加入了 Emoji 表情符號！在網域名稱後方，會使用各種的表情符號來取代一般的網址，視覺上很有效果，不過要說它可以把網址縮得多短，那可就不一定了。

只要將想要縮短的網址貼上，它就能自動隨機產出一組獨特的表情符號網址，在網站上還有提供簡單的統計功能，讓使用者可輕鬆的了解這組短網址目前累積的點擊次數。隨機產生的短網址，會加入 6 個 Emoji 圖示，也開放讓使用者自訂想要的表情符號，若依網址內容來選用相關的表情符號，應該感覺會更有趣吧！有興趣的朋友可以嘗試看看囉！

下面這組就是使用「emojied」轉出的表情符號短網址，在網址中間加上「…/stats/…」就可以查看該網址被點擊的次數了，提供給大家參考。

https://emojied.net/😡😨🙆🙎🙇😲

https://emojied.net/stats/😡😨🙆🙎🙇😲

操作畫面：

開啟網頁後，將想要縮短的網址貼入，按下 Enter 或右側的「→」即可自動產出短網址。點擊「Custom URL」則可自訂想要的表情符號。





產出網址後，可點擊複製使用。點擊右側的「圖表」可查看該網址被點擊的次數。





若是選擇「Custom URL」，在貼上網後，於下方的文字框中輸入想要放置的表情符號，再按下「→」即可產出短網址。





產出的短網址與統計頁面網址都必須自行複製保存，網站不會留存哦！