現在很容易就能找到許多輔助學習英文單字的 App，而且所提供的內容與功能都有一定的水準，但是若你想要學習的是實體書上的內容，這些 App 能給你的幫助就相當少了，有些人會選擇將書上的單字抄寫在紙卡上，方便隨身攜帶隨時學習，而且在抄寫時就等於背過了一回，對加強記憶是有幫助的，不過現在還帶這些紙卡在身上也太不科技，就下載「單字卡」來取代吧！

「單字卡」是一個很簡單的小程式，它等同於提供一堆空白的紙卡可以讓你親手輸入所有你想學習的單字，包含詞彙、翻譯與詞性三個欄位，輸入完畢後就能隨時拿出來復習，而且還提供遊戲模式，透過反覆的問答來提高你對單字的熟悉度，有時顯示英文讓你選中文，有時則會顯示中文要你挑出英文，兩者會交錯隨機出題。

當某個單字已答對超過 20 次程式就會認為你已經記熟它了，這個單字就會被移入歷史清單中，不會再出現於遊戲當中，基本上功能沒有什麼特別之處，只是你可以建立自己想要學習的單字內容，將實體的單字卡虛擬化，不僅增加便利性也提高學習力，有需要的朋友可以參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 單字卡

單字卡 軟體語言： 英文

英文 開發人員： KellyChen

KellyChen 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「單字卡」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

開啟程式後由右下角的「＋」開始新增單字。有三個欄位可輸入，但不一定要全填，分別是詞彙、翻譯與詞性，輸入完按下「CREATE」即新增完畢，重覆這個動作將所有需要的單字都輸入進去。

新增的單字無法進行修改，只能點擊選擇刪除。

點擊右上角的「遊戲手把」圖示就可以進入遊戲模式，白色區塊是題目，下方會有四個選項，答對即可接著下一題，有時會出英文選中文，有時則會出中文要你選英文。

答錯的話則會顯示原題目與答案視窗。當某個單字答對 20 次以上，就會被歸入歷史清單中，但不會馬上被移入，此時只要持續答對該單字就會看到如右圖的提示字，有點煩但對答題沒有影響。

在單字卡右上角會顯示已答對次數，達 20 次後就會被自動移入右上角的歷史清單中，不會再出現於遊戲裡。