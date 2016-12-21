現代人的壓力來自四面八方，一下煩腦這個、一下擔心那個，不僅工作唸書常定不下心，晚上睡眠品質也會受影響，除了靠一些舒壓的活動來釋放壓力外，多聽一點舒壓音樂準沒錯。雖然已經下載了一堆有療癒效果的音樂 App，但多準備一點、時常替換才不會有聽膩的風險唷！

「BlessingU」幫大家收集了八首優質音樂，數量雖然不多但首首好聽，在工作時聽可以幫助你靜下心來，在晚上睡前聽還可以幫助你入眠，音樂旋律柔和優美也很適合播放給寶寶聽，對於舒緩寶寶的情緒也會有些助益。

提供隨機、循環以及單曲循環三種播放模式，且可設定播放時間，從最短 15 分鐘到 240 分鐘，睡前使用不用擔心電力問題，若想不間斷的播放也 OK，全都可依你的使用需求來做調整。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： BlessingU

BlessingU 軟體語言： 英文

英文 開發人員： iCare Edutainment

iCare Edutainment 官方網站： http://icare.world

http://icare.world 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「BlessingU」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式先選擇播放模式，有隨機、循環以及單曲循環可選擇。接著可挑選喜歡的樂曲，右側的「星號」可方便你標記特別喜歡的音樂。

挑選音樂後就會開始播放音樂，但若想要設定播放時間，就再點擊右上角。

選擇播放時間後，再次點擊就會開始依選擇的時間長度播放音樂囉！