又到了冬至要搓湯圓、吃湯圓的日子，大家晚上別忘了吃點湯圓長肥肥呀～一般的月曆通常都會在國曆旁標註農曆以及節氣，不過手機上的月曆就不一定了，如果慣用的行事曆 App 沒有附加農曆而你又有查詢的需求，可以另外下載像「中華農曆」這樣的 App，就能方便查看。

「中華農曆」除了國曆、農曆外，也將二十四節氣與各大節日標示在月曆上，點開日期還可看到月相圖，並可連結到維基百科所提供的「歷史上的今天」相關資訊，可了解過去在這一天發生了什麼大事，哪位名人出生或逝世…等。

為了更容易查詢，程式有提供可自訂尺寸的桌面小工具，直接將當月的月曆攤開在桌面上，小工具的背景色與當前日的顏色配置可依桌布的色系來做調整，不會有被桌布影響看不清楚的問題唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 中華農曆

中華農曆 軟體語言： 繁體中文,簡體中文, 英文

繁體中文,簡體中文, 英文 開發人員： nowsky

nowsky 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「中華農曆」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

程式可顯示大陸、台灣、港澳的節日，預設為大陸的節日內容，可至左側選單中的「設定」調整。

「日曆設置」可依個人喜好調整日曆的外觀。

在月曆上會同時顯示國曆、農曆、節氣與節日，點擊上方的月份可快速查詢其它的日期。點擊年份則可切換其它年份。

點擊日期則可展開日曆，在下方會顯示當日的月相圖，點擊可開啟相關的網頁。點擊「歷史上的今天」則會進入維基百科，可查看歷史上同一日所發生的大事。

在桌面上新增「中華農曆」的小工具可更方便查看，尺寸大小可依需求來調整，不過太小的話農曆會無法完整顯示哦！

點擊小工具的日期也會開啟日曆唷！

如果發現小工具的背景不夠明顯，可到主程式的小工具樣式中做調整。先關閉「使用默認配色」再點入「背景色」與「當前日顏色」調出喜歡的顏色。