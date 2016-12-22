在那個電視只有台視、中視、華視的年代，節目並不是 24 小時不停播放的，印象中在半夜十二點時就會收播，然後放上由各種色塊組成的圓形檢驗圖，有些則是放直條紋的那種彩色檢驗圖，還會配上一個嘟～～～的聲音，在更早的年代甚至播放一兩個節目就會收播，直到下個時段才會再播放其它的節目，所以在那個時期更常會看到檢驗圖出現在電視上。

不過現在要看到這種檢驗圖已經相當困難，電視頻道幾百台可以看，節目也都幾乎是 24 小時不間斷的放送，如果想懷舊一下或是體驗看看什麼是電視收播的感覺，可以下載這款「電視時鐘」App。

它可以做為桌面時鐘，利用兩款檢驗圖做為主視覺，雙擊螢幕還會發出仿照電視訊號的測試聲音，與傳統的收播畫面幾乎是一模模一樣樣，在接近整點前還會有倒數計時的聲音，很有趣的感覺唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 電視時鐘

電視時鐘 軟體語言： 英語

英語 開發人員： AppsGaGa

AppsGaGa 官方網站： http://appsgaga.com/

http://appsgaga.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 5.1 以上 / Android 2.2 以上

iOS 5.1 以上 / Android 2.2 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

預設是圓形的檢驗圖，在螢幕上任何方向的滑動都可以切換成右邊這種直條紋的檢驗圖。雙擊螢幕則會發出電視訊號的測試聲音，這個就沒什麼作用，聽好玩的而已，另外，在時間接近整點前三秒鐘會有倒數計時的提示音。