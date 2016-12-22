世界上有一種雞叫做「慘叫雞」，聲音難聽無比卻讓人聽了會想笑，也不失為療癒小物的一種，但這種塑膠玩具大概不太適合給狗狗玩，因為曾經買過一個給我家的狗狗，這雞一開口狗狗跑的比誰都遠，嚇翻了！超不得牠的緣。若想試試家裡的寵物對「慘叫雞」有什麼反應，可以先下載手機版的「慘叫雞」App 來測試看看，或是沒事想聽聽雞慘叫來舒壓的話，也可以下載來玩。

「慘叫雞」是免費下載的 App，提供 1~3 隻雞的選項是一種合唱團的概念，越多隻叫起來越悽慘，但也越好笑，按著不放雞會先把自己吸的扁扁的，放開手後就會開始慘叫，叫到肚子鼓回原樣才會停止，雖然感覺只能給它 87 分，但不知道為什麼聽一聽就會很想笑啊～

除了聽它慘叫外，還有另一個算是比較實用的功能，就是鬧鐘計時器！先設定好時間，再點擊慘叫雞就會開始倒數計時，時間到時慘叫雞就會用悽厲的叫聲做為鬧鈴來提醒你，不過免費版本最多只能設定 3 分鐘（剛好可以泡泡麵），要自由設定時間的話，就得付費解鎖囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 慘叫雞

慘叫雞 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Jianying Jia

Jianying Jia 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「慘叫雞」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

長按可讓雞吸飽氣，放開就會開始慘叫。

由右側可增加雞的數量，免費版最多可加到三隻，如果分享程式的話則可免費獲得 10 枚金幣，就可以再用來開放一隻。

四隻叫起來超熱鬧的！在叫的時候會一邊有羽毛撒下來。

向左滑動可切換成計時器模式，免費版最多可設定 3 分鐘，設定好時間後點擊慘叫雞就會開始計時，時間到時就會用慘叫聲來提醒你。