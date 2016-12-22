取名為「愛蓮說」大概會被很多人誤以為是什麼跟佛教有關的 App，事實上它是一款很有意境的解謎遊戲，以尋找氣質高尚的蓮花做為主軸，由玩家扮演一位失去記憶的小和尚，聽從師父的指示在神祕的蓮境中一步步解開故事的謎團。

遊戲一共有 60 個關卡，每關都有一朵蓮花長在高處，小和尚需一層一層的爬上石塊將它們採下來，這登頂的過程就是給小和尚的試練，需一起幫助他想辦法解決難題，為他找到正確的路。

這些石塊可以推、拉、跳、爬，甚至可以在邊緣攀登，但蓮境是漂浮在半空中的，若是不小心滑落就必須重新來過了。開發者給玩家們的考驗並不簡單，不過玩家可使用在關卡中取得的「蠟燭」來返回上一步，或是使用「神奇樹葉」來指引出正確的路徑，但建議還是省點用，畢竟要拿到這些小道具也不是容易的事。

基本上遊戲沒有生命值的設定，所以即使不斷失敗重來也沒關係，靠自己找出正確的路成就感才會加倍！水墨淡彩風的設計，搭配上清幽的配樂，一路玩下來還真有修身養性的感覺，有興趣的朋友來玩玩吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 愛蓮說

愛蓮說 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： IndieLeague

IndieLeague 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Andorid 2.3.3 以上

Andorid 2.3.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「愛蓮說」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

遊戲關卡是以一朵朵蓮花為代表，點入第一朵開始第一關。在遊戲當中會不時的出現對話框，有時是師父與小和尚的對話，有時則是蓮花精或是水靈的對話，這也是整個故事呈現的方式。

這位師父會帶著你慢慢的找到自我。要控制小和尚直接在螢幕上下左右滑動即可，在滑動時可參考小和尚附近的白色箭頭，有顯示箭頭的方向才可移動，若箭頭變成了紅色，就表代有危險不能去。

接著就一路攀爬登頂採下蓮花吧！

在關卡中偶爾會出現蠟燭或是神奇樹葉，蠟燭可以用來返回上一步，而樹葉則可幫你指出正確的路。

有時必須調整石塊的位置，透過長按讓小和尚抓住石塊，再往要擺放的位置推或拉。

若有需要也可以讓小和尚攀在石塊邊緣，但要注意箭頭的顏色，若千萬別往紅箭頭的方向去，萬一往無落腳的地方去，就會掉落深淵。

在關卡中會出現越來越多的難題，碎石塊只要踩過一次就會碎開消失，結冰的石塊則會讓小和尚打滑，千萬別在上頭跳，肯定會滑倒的哦！