[限時免費] BBL 手繪風願望清單，想做的事、想去的地方都有熊熊陪你！

       

由 IDEAMP Co.,Ltd. 開發團隊所推出的 Tom 熊熊手繪風系列 App 共有四款，包含之前已經介紹過的 BFT（白噪音番茄鐘）、BGH（習慣養成）以及 BWF（計步器），以及本篇要介紹的「BBL – Bear Bucket List」，，

這款 App 目前看似長期免費中，但不知道何時會恢復原價，有喜歡這系列風格的話，可以先下載來試試。

「BBL – Bear Bucket List」是一款願望清單 App，當然也可以當做一般的待辦清單、待購清單來使用，打開 App 就可以聽到清脆的鳥叫聲，搭配悠閒可愛的熊熊配圖，瞬間就療癒了起來。

在願望清單中有預設兩個主題，一個是「Places to go」想去的地方，一個則是「Films to watch」想看的電影，你可以跟隨著 Tom 的腳步，寫下這兩個清單的內容，也可以將它們改成其它自己想要的主題，最多可以編寫 9 個不同的願望清單。

而清單的內容則沒有特別限制數量，寫下的項目可以自由調整順序，標記完成時會押上一個鳥腳印來表示，純白色的背景加上黑色的字體，整體視覺乾淨舒服，如果用英文來編寫清單內容，會自動套用特殊字體，中文的字體就比較一般囉！有興趣的朋友可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：BBL – Bear Bucket List
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：IDEAMP Co.,Ltd.
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「BBL – Bear Bucket List」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後就可以看到鳥叫聲，點擊畫面左側的「音符」就可以關閉音效。右側的願望清單中，有預先設置兩個，長按可點入「Edit」修改標題。



    點擊「+」就可以再新增更多的願望清單。點入主題再點擊下方的「+」就可以新增清單內容。



    當完成清單上的內容時，就可以點擊項目，在下方按下「COMPLETE」標示完成。點擊左右兩側的箭頭則可以調整項目的順序。

    最後更新：04-20, 2022 下午 4:36

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