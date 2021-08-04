[限時免費] 「BGH」線條手繪風好習慣養成器

       

「BGH – Bear’s Good Habits」與之前介紹過的「BFT – Bear Focus Timer」番茄鐘，都是來自同一個開發商，相同的黑白線條手繪風格，，

還有主角可愛的 Tom 熊熊，看起來很單純，可是都超萌的唷！

這次開放限時免費的「BGH」是要來幫助使用者養成好習慣的輔助工具，只要先將想要培養的習慣建立後，每天完成時就可以獲得一個鳥腳印，依習慣的完成度，熊熊還會展現不同的樣貌。

隨著每天累積下來的鳥腳印數量，將可以收集到更多的獎勵徽章。程式也有提供桌面小工具，不過只有兩種尺寸可選擇，會顯示當天習慣的完成度，一樣的黑白手繪風超級可愛。雖然功能很簡單，可是使用起來很有溫馨的感覺，如果想要培養一些好習慣的話，不妨來試試吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：BGH – Bear’s Good Habits
  • 軟體語言：簡體中文,英文,日文,韓文
  • 開發人員：IDEAMP Co.,Ltd.
  • 官方網站：https://www.facebook.com/bearsgoodhabits
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「BGH」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可看到預設的 5 個習慣，點擊就可以選擇「Edit」修改成自己需要的，或可點擊「Delete」刪除。習慣的名稱可輸入中文沒有問題，部份文字有支援的話，還會是特別的字體哦！



    點擊「+」可新增其它的習慣。若完成某個習慣則可點擊空格蓋上鳥腳印。隨著習慣的完成度，上方的熊熊也會呈現不同的樣子唷！



    點擊下方的「日曆」可查看每天的完成度。



    點擊右下角的「羽毛」可查看每個習慣的累積完成天數。不過原先預載的習慣項目也會保留在列表中，可點擊選擇刪除哦！



    桌面小工具的部份，只有小型跟中型尺寸可選擇，會依習慣的完成度呈現不同的圖案，相當可愛。

    最後更新：08-04, 2021 下午 4:10

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