「算數忍者 AR」在立體空間中進行計算對決，不知不覺心算就變強了！

       

關於算數的遊戲有非常多，但如果家裡的小孩玩膩了一般的單機遊戲，也許可以考慮下載「算數忍者 AR」將遊戲的空間轉換到現實當中！除了可以單人遊玩外，，

也可以進行多人對決哦！

它的玩法很簡單，在遊戲中村民們都被魔法變成了方塊，玩家只需要依照題目的數字，加總方塊的數量，當數字相同時就能將村民救出，但變成方塊的村民們都堆積在一起，玩家必須盡快的翻找所需的方塊，才能獲得星星取得勝利！

單人遊戲難度會隨著關卡越來越高，而多人模式則是玩家之間的競爭，可支援 2~4 人一起玩，以最先進入的玩家做為代表，設置舞台場景，等待其他的玩家連線加入後，就可以準備開始對戰了。

雖然是簡單的加法算數，不過在有時間壓力的狀況下，絕對可以刺激計算速度，提高心算的能力唷！但這款 App 目前只有 iOS 版本，如果想與家人朋友對戰，至少得準備兩台以上的 iPhone 或 iPad 才能一起同樂，提供給大家參考囉～

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：算數忍者 AR
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Fantamstick, Ltd.
  • 官方網站：https://fantamstick.com/psg
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用（多人玩需連網）
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「算數忍者 AR」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    畫風超可愛的吧！點擊中間的按鈕即可進入。



    一開始會有一些前導故事，可以了解一下遊戲的背景。



    接著就能選擇要「單人玩」還是「多人對戰」了。



    以單人模式為例，先在一個平坦空礦的地方，將鏡頭朝下左右移動設置好場景位置。



    然後就可以從第一關開始挑戰啦！



    進入關卡後，壞人會先把村民都變成了方塊，並在倒數 3 秒後開始。上方的時間條會慢慢的減少，依所花費的時間給予星數。在中間的壞人頭上會顯示題目數字，必須瞄準下方的方塊加總等於該數字，答完 3 題就能過關。



    點擊左右下角都可以瞄準方塊，如果不小心選錯了，只要再次瞄準射擊就能取消。



    回答 3 題後，村民就會變回原來的樣貌囉！點擊左上角的「灰色」圖示就可以返回關卡列表，再繼續挑戰下一關。



    多人模式有 10 個小房間，擇一使用即可。最多可 4 個人一起玩，由其中一位玩家先選擇自己想要的角色進入後，設定人數、場景位置，然後等待其他玩家加入即可準備對戰！

    最後更新：08-04, 2021 下午 12:50

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