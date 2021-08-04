[限時免費] DayCircle 擁有清新畫風可放置於桌面的倒數日 App

生活中有太多太多需要記得的重要日子，無論是生日、各種的紀念日、節慶日，還是重大的考試，，

通通不能忘記，但腦容量就那麼大，能記的事就那麼多，還是把一些事交給手機來幫我們記一下吧！

「DayCircle」就是一款可以幫助記得重要日子的倒數日 App，與過去介紹過的同類型 App 風格很不同，它的畫風清新、設計簡約，操作簡單還有提醒功能，支援桌面小工具，每個小工具都可選擇顯示不同的事件，不需打開主程式就能查看相關的資訊。

向量風格加上柔和的配色，看起來很舒適又有點童趣感，提供 14 種的皮膚主題，可視事件的內容來選用，除了可倒數外，也可計數唷！不過只有倒數日可以設定提醒，可在當天、前 3 天或是前一週的早上十點收到通知，提醒你為即將到來的重要日子做足準備！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：DayCircle 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Kyoungok Park 官方網站：https://thegenau.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「DayCircle」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟 App 後，可看到預設的事件，可點擊右下角的「垃圾桶」將它刪除。點擊「+」則可新增自己的事件。可倒數或計數，下方的「皮膚」則可視事件內容來做選擇，無論是生日、紀念日、考試等等都可以找到適合的皮膚主題。





點擊左上角的按鈕可展開事件列表，長按拖曳右側的按鈕，可調整事件順序。





在事件下方，可修改、設定提醒或是分享。提醒的部份有三個時間點可選擇，當天、前 3 天或是前一週通知，提醒時間則是在早上十點。





在桌面長按進入編輯模式後，點擊左上角的「+」即可新增小工具。









新增小工具後，會預設顯示最近新增的事件，長按小工具後，點入「編輯小工具」再點入「Event」就可以切換想要顯示的事件內容。









每個小工具都可以顯示不同的事件，也可以將小工具放置在通知中心，這樣不需解鎖也能查看囉！