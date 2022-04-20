「四子棋」可一邊玩一邊等待線上對戰的鬥智遊戲

「四子棋」是一種老少咸宜很好上手的棋類遊戲，它的棋盤不像五子棋、象棋那樣是平面的，而是立起與桌面垂直的，，

當放入棋子時，棋子就會受到地心引力的牽引而落在棋盤最下方或其它的棋子上方，以堆疊的方式與對手輪流佈局，無論是直、是橫還是斜線，先連成四子的一方即可獲勝。

在 iOS 與 Android 雙平台都可以找到許多這類型的遊戲，本篇要介紹的這款「四子棋 雙人遊戲」就是其中之一，其提供 3 種遊戲模式，可以單人玩、雙人玩，也可以與其他的玩家進行線上對戰，讓你一個人不孤單、兩個人也不無聊！

單人挑戰電腦玩家時，會從最簡單的難度開始進行，贏得勝利後下一場就會自動提升難度，總共有 4 個難度等著玩家來挑戰！在單人遊戲時，可同時開啟連線模式，就能一邊下棋一邊等待有緣的線上玩家進行連線，不會浪費時間空等哦！喜歡四子棋的玩家們可以一起來玩！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：四子棋 雙人遊戲 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Dunje Game 官方網站：https://dunjegame.github.io/GameStore.html 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求：不需網路即可使用（線上對戰需網路連線） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲時，會詢問玩家的年齡，進入後就可以選擇要使用的遊戲模式。





單人模式與電腦玩家對戰，會從最簡單的難度開始。每個人的思考時間有限，可在右下角看到計時器，當時間快到時畫面也會閃爍紅光提示。





任一方先完成連線就能獲勝。





如果想邊玩邊等待與線上玩家連線的話，可以點擊左下角的「WiFi 訊號圖示」切換成「開著的」，之後就能邊玩單人遊戲，邊等待其他玩家的連線邀請。當有玩家連線時，就會出現如右圖的詢問視窗，點擊「是」就能準備開始對戰啦！





雙人模式則可以與身邊的親朋好友一起下棋。





點入「多人遊戲」的話，可以邀請其他遠端的朋友一起玩，或者按下「開始遊戲」讓系統自動配對。