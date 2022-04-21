「FabPic」超簡單的線上圖片編輯器，可快速為螢幕截圖加上背景、圓角、陰影…

       

「FabPic」是一個可以快速讓螢幕截圖變好看的線上圖片編輯工具，直接將截圖或是任何圖片丟入網站，即可使用多種的編輯工具為圖片加上背景、邊框、圓角、陰影或是調整位置與整體的尺寸比例，，

操作非常簡單，無需任何的專業技術，就能輕鬆獲得一張看起來有質感的截圖。

在背景的部份除了單色外，還有多款的漸層背景可以選擇，或者也可以上傳其它的圖片做為背景圖，與其它類似的線上服務提供更多的個人化選項。編輯完成的圖片可以直接使用「Ctrl + C」複製到剪貼簿使用，也可以選擇保存為 png 圖檔方便後續運用。

除了網頁版本外，「FabPic」也有提供 Google Chrome 的擴充功能可以下載，安裝後只需點擊工具列上的「FabPic」圖示就能直接螢幕截圖並在「FabPic」的編輯器中開啟，一氣呵成！它的下載位置一併列於下方，如果經常需要使用到的話，就可以考慮安裝這個擴充功能唷！

 
  • 網站名稱：FabPic
  • 網站網址：https://www.fabpic.app/
  • Google Chrome 擴充功能：按這裡
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，可以直接將螢幕截圖透過 Ctrl + V 貼上或是拖曳到網頁中，也可以點擊網頁右側畫面，從電腦中選取圖片。



    截圖置入後就會自動套用預設的狀態，包含背景底色與圓角。在左側有很多的編輯工具，可以逐一使用。背景的部份，可選擇單色、漸層或是加入其它的圖片。



    接著可以進入「Border」邊框的設定，「RADIUS」有多種尺寸的圓角可選擇，或者也可以不要圓角。在「WIDTH」調整邊框的粗細後，就可以到「COLOR」選擇顏色。



    「Padding」可以調整圖片與邊緣的留白距離。



    「Position」則可以調整圖片的對齊位置。



    「Shadow」可加入陰影，有許多尺寸可以選擇，陰影的顏色也能配合背景顏色做調整。



    最後，在「Aspect Ratio」可選擇整體圖片的尺寸比例。完成編輯後，就可以直接使用 Ctrl + C 複製圖片，或 Ctrl + S 保存圖片，也可以點擊左下角的按鈕來操作。

    最後更新：04-21, 2022 上午 10:14

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