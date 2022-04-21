[限時免費] Build Your Palace 在大腦裡建造宮殿，考驗你的圖像記憶力！

       

大家應該對於右腦圖像學習法這個名詞不陌生吧？大多會被運用在英文單字的學習上，是一種透過在腦內將文字轉換為圖像的方式來幫助加強記憶的方法，而這款名為「Build Your Palace」的記憶遊戲，，

也是要玩家們運用類似的方式來記憶更多的圖像。

在這款遊戲中，玩家將會需要記憶數個圖像符號，並以正確的順序將它們回答出來，當然一開始數量不多時，還可以使用死背硬記的方式來進行，但當圖像數量慢慢增加時，只靠這個土法煉鋼的方式就不足以應付了。

開發者想要讓玩家發揮想像力與聯想力，利用這些看似不相干的圖像在大腦中繪製、編造出一個有故事的畫面，透過圖像記憶的連結，將可以記憶越多的圖像，每一關都會增加一個圖像數量，遊戲共設計了 50 個關卡，當走到最後一關時，也就代表你將能夠記憶如此多的圖像，感覺是不是很神奇呢？想要挑戰一下記憶力的朋友，快一起來試試吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Build Your Palace
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：Pascal Monaco
  • 官方網站：https://pascalmonaco.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Build Your Palace」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    在簡介裡就有與玩家分享快速提示，透過在大腦編造故事將可以有助於記憶更多的符號。正式進入遊戲後，將會從 3 個圖像符號開始進行。



    點擊即可開始記憶，再次點擊可看下一個圖像。



    看完所有的圖像後，接著就要依正確的順序點擊圖像。答對即可進入下一關。



    如果答錯了，可點入「解決方案」查看正確的順序，點擊「重試」則可再獲得一道新的題目。

    最後更新：04-21, 2022 上午 11:31

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