[限時免費] LUCH 好用又好看的仿舊照片編輯工具

       

如果你是老舊照片風格的愛好者，那麼「LUCH」絕對是你不可錯過的照片編輯工具，雖然它的操作模式有點特別，，

不過效果極佳，任何照片經過它的洗禮，都能變得獨特又吸睛！

它僅提供 9×16 與 4×5 兩種版型尺寸可選用，如果想要再更加特別，還能加入一些有設計感的相框模板，兩種尺寸分別都有 10 種不同的設計，有些還能組合 2 到 3 張的照片創造更豐富的視覺效果。

接著只要依需求加入灰塵和划痕、濾鏡、漏光以及散景效果，就能產生一張極度有故事感的照片。每一種效果都有至少有二、三十種的選項，其中漏光效果還可以疊加使用，效果都很不錯，喜歡此類風格的朋友，請把握限時免費機會下載哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：LUCH
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Dmitry Mashkin
  • 官方網站：https://artcoastdesign.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.5 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「LUCH」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，有兩種尺寸的版型可選擇。點入後就可雙擊「＋」新增照片。或者可以再點擊上方的「相框」套用特別的模板。



    模板共有 10 款，有些模板可加入 2 到 3 張的照片。



    選擇模板後，一樣雙擊「＋」就能加入照片。



    接著展開下方的「灰塵與划痕」就可以從數十款的特效中選擇喜歡的效果，還可以調整強度。



    點擊右上角的「向前」就可以進入下一個階段，點擊下方的「照片濾鏡」同樣可以自由套用各種不同的濾鏡效果。



    再點擊「向前」進入到「漏光」，這部份的特效可疊加使用外，重覆點擊同一個特效還可加乘效果，但無法單獨取消某個特效，只能點擊「取消眩光」重新選取。



    再次點擊「向前」就可以到最後的「散景效果」，使用方式與前面幾個都一樣。完成編輯後，就可以點擊右上角的「保存照片」將照片儲存到相簿中。

    最後更新：04-21, 2022 下午 12:35

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