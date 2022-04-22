想拿滿星有夠難！「Climb Higher」小白球登高挑戰物理解謎遊戲

       

「Climb Higher」是一款物理解謎遊戲，在裡頭玩家要控制的是一顆可以變大、縮小、長尖刺的小白球，讓它透過拋物線的射擊彈跳，，

一步步往上爬升，最後到達終點就能過關。

不過先別說要拿滿三顆星過關，就連只求單純的過關都不容易了，關卡的平台設計大多都是垂直的，要讓小白球不失足掉落的往上登高，本身就不簡單，每關都還有最佳過關時間與最佳彈跳次數的限制，如果無法符合條件，就拿不到星星數啦！

關卡以 9 關為一組，開放的 9 個關卡可不分順序自由挑戰，只要拿到其中的 18 顆星，就能解鎖下一組關卡囉！關卡裡設計了許多的機關與難題，加上時間與彈跳數的限制，想要完美的過關真的好難啊！另外每一關都還得收集一塊黃金三角板，收集足夠的數量才可以解鎖更多的遊戲模式哦！有信心能成功解謎的玩家們，快來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Climb Higher
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Orbital Nine Games Inc
  • 官方網站：https://orbitalnine.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，可看到下方還有兩種遊戲模式，不過得使用黃金三角板來解鎖。點入後就可以看到關卡列表，開放的 9 個關卡可任意選擇挑戰，不過我們還是先從第一關開始學習如何進行吧！



    跟著小手示範拖曳就能拉出拋物線，不過要注意與旁邊的距離，不然就會不小心黏在了奇怪的地方。



    每個關卡都會藏著一個黃金三角板，記得將它收集齊全，才能解鎖更多遊戲模式。



    最後，碰到終點旗子就可以過關囉！若有符合滿星條件就可以拿到三顆星，可反覆的挑戰最佳成績。



    點擊螢幕可讓原本長尖刺的小白球變成光滑的小白球，長按螢幕則可讓小白球變大或縮小。



    點擊右上角的方框，可以查看關卡的全貌。



    關卡的平台設計非常有巧思，垂直的狀態下該如何讓小白球成功往上爬，非常考驗玩家的智慧啊～～～

    最後更新：04-22, 2022 上午 11:45

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