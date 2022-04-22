Lil Beat Maker 線上鼓點節拍器，可自由創作有趣的節拍！

「Lil Beat Maker」是一個線上的鼓點節拍器，可結合五種不同的鼓聲，提供 16 步鼓進音序器（16-step drum sequencer），，

讓使用者可以透過在網頁上簡單的點擊創作出獨特的節拍。

鼓聲的音色組合共有 6 種，有傳統的也有電子合成的類型，有的還能帶來原始的感覺，這些全都可以任意的切換使用，每種組合聽起來都有不同的表現唷！如果只是單純想要來點靈感，網頁上也有提供隨機按鈕，可以自動產生各種不同的編排順序。

節拍速度的部份預設為 105BPM，這部份也能依需求來做調整，有興趣的朋友，都可以到「Lil Beat Maker」來玩玩看哦！

網站名稱：Lil Beat Maker 網站網址：https://muted.io/lil-beat-maker/

網頁畫面：

開啟網頁後，可看到一些關於「Lil Beat Maker」的介紹。





往下拉就可以看到開發者提供的圓形 16 步鼓音序器，有預設的節拍，點擊「play」就能試聽。點擊「randomize」則可以隨機變換其它的鼓點節拍組合。每一圈代表一種不同的鼓聲，點擊「clear sequence」可全部清空，點擊圓圈就能創作自己的節拍囉！在上方還可調整節拍速度。





再往下拉一些，就可以看到 6 種鼓聲組合項目，點選就能直接切換。