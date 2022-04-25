Words for a bird 很短但很好玩的故事型英文單字聯想遊戲

「Words for a bird」是一款很有趣的英文單字聯想遊戲，以一隻小鳥為主軸，故事的內容也會圍繞著這隻鳥來進行，，

雖然只有少少的 15 關，但每一關都需要玩家發揮聯想力來解謎。

在關卡中會使用一些故事文字來引導玩家接詞，至於該接什麼詞則會使用一張白色小卡來做為提示，然後使用樹葉上的字母來拼出正確的單字就能推動故事的發展。基本上都不會太困難，只要有些英文基礎都可以玩得上手！

白色小卡上也都是由一些字母來組成，需觀察這些字母之間的關係，再來想辦法推理出正確的解答，例如哪個字母在哪個字母上面或裡面，都是解題的關鍵，當然故事的劇情走向對猜字也會有些幫助囉！雖然遊戲畫面看起來有點單調，但卻意外的好玩，喜歡拼字遊戲的朋友，可以來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Words for a bird 軟體語言：英文 開發人員：Bart BONTE 官方網站：https://bartbonte.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「play」即可進入第一關。





畫面上會有一些故事文字，說到一半會停下來等你接詞，中間的白色小卡就是提示，AL 在 E 的上方，直接用英文寫出來就是 al on e，然後再使用樹葉上的字母拼出來即可過關。





拼出正確的單字後，故事就會繼續進行下去。





然後當遇到下一個需要拼字的地方時，就會再停下來，等玩家解謎。難度真的不會太高，用同樣的邏輯基本上都能解得出來哦！





如果實在想不出來，可點擊右上角的「電燈泡」看廣告後在下方獲得提示。