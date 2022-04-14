[限時免費] BWP 可愛的手繪熊熊計步器，陪你養成走路運動的好習慣！

       

在手機 App 裡，有隻名為 Tom 的熊熊，牠可以陪你專注工作學習（BFT），也能陪伴你養成各種想要的好習慣（BGH），而在「BWP – Bear Walking Pal」裡，牠則要陪你挑戰每日走一萬步的目標！

「BWP」是 IDEAMP Co.,Ltd. 旗下推出的手繪熊熊系列 App 之一，計步器是它最主要功能，在連結 iPhone 的「健康」資訊後，就能自動同步步行數，在 App 裡同樣有可愛的 Tom 與你作伴，每天的步行目標預設為 10,000 步，你也可以視狀況調降為 5,000 或 7,000 步

在程式中會計算每日的達成百分比外，還會累計總步行數、計算每日平均步數，甚至還給了使用者一個環繞地球一圈的步行目標（6 千萬步），隨著每日的累積，該目標步數就會逐漸減少，只要堅持下去在未來某年某月的某一天，一定可以達成目標的！

如果想用在社群平台上打卡的方式來督促自己，「BWP」也有提供每日步數圖片匯出的功能，可搭配童趣的手繪步數紀錄圖來分享自己的走路運動心得，會更有儀式感哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：BWP – Bear Walking Pal
  • 軟體語言：簡體中文,英文,日文,韓文
  • 開發人員：IDEAMP Co.,Ltd.
  • 官方網站：https://www.bearwalkingpal.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「BWP」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式時，會自動導向「健康」資料的取用畫面，開啟「步行」後，按下「允許」即可進入程式



    如果覺得每日 10,000 步的目標太高，可到右下角的設定中調整為 5,000 或 7,000 步



    在左下角可看到當日的達成百分比點擊右下角的「羽毛筆」可查看每日的步數紀錄



    點入「Total xx steps」可查看累積總步數，上方還會計算每日平均，下方則是環繞地球一圈所需的步數目標，隨著步行數的累積就會慢慢減少



    「BWP」還有提供 Widget 可使用，在桌面上長按進入編輯模式後，點擊左上角的「＋」就能找到「BWP」的小工具只有小型尺寸可選擇，放置在桌面就能時時了解自己當前的步數紀錄囉！

    最後更新：04-14, 2022 下午 4:00

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