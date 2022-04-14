免安裝！Chrome 內建「Google 智慧鏡頭搜尋」輕鬆以圖搜圖、複製翻譯圖片/影片文字

       

以往使用電腦版的 Google Chrome 瀏覽器瀏覽網頁時，想要以圖搜圖或是複製圖片裡的文字，都必須要另外安裝其它的擴充功能或是經過一些麻煩的步驟才能達到目的，，

但現在有了「Google 智慧鏡頭搜尋」這個內建功能，不止免安裝，使用方法還超簡單！

在網頁圖片上按下滑鼠右鍵，就能看到「使用 Google 智慧鏡頭搜尋圖片」的選項，按下後即會自動擷取圖片中的焦點範圍進行以圖搜圖，使用者可再手動調整擷取範圍，除了以圖搜圖外，還可複製圖片中的文字，甚至進一步使用翻譯功能。

若是想擷取影片的某個畫面或是取出其中的文字，就可以在影片以外的地方按下滑鼠右鍵，選擇「使用 Google Lens 搜尋搜尋」，就能使用滑鼠在網頁中圈選想要查詢的範圍，之後同樣可進行圖片搜尋、複製文字或是翻譯功能哦！接下來，就一起來看看如何使用吧！

 

使用方式：

若想使用以圖搜圖或是擷取圖片上的文字，直接在圖片上點擊滑鼠右鍵，選擇「使用 Google 智慧鏡頭搜尋圖片」。



它就會自動擷取圖片中的焦點範圍進行以圖搜圖，如果選取的範圍不對，可再手動拖曳調整，在右側則可看到搜尋的結果。



若是想要擷取影片中的畫面，在影片以外的地方點擊滑鼠右鍵，選擇「使用 Google Lens 搜尋圖片」。



接著使用滑鼠框選想要查詢的範圍。



同樣可以查詢到相關圖片頁面。兩種方式都能在下方切換到「文字」及「翻譯」功能。可透過 OCR 辨識畫面中的文字，並可複製使用、進一步搜尋或翻譯。

最後更新：04-14, 2022 下午 2:50

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