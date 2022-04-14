Eight Colors 令人上癮的滑塊移動解謎遊戲

「Eight Colors」是一款在網頁上進行的滑塊移動解謎遊戲，使用鍵盤上的方向鍵或 W/A/S/D 按鈕就能控制方塊移動的方向，將方塊調整與目標圖形一致即可過關。整個遊戲在 4×4 的區塊中進行，，

每回移動都是整行或整列連動的，這也是這款遊戲令人費解的地方。

目前僅有 25 個常態關卡，另外還有每日謎題可以挑戰。遊戲時會進行計時，並將你的挑戰時間保存到紀錄中，之後還可返回重新挑戰自己的最速解題時間。另外也可複製成績與關卡網址，向你的朋友送出挑戰邀請，看看誰能用最短的時間完成謎題！

複製分享的文字內容就像下面這樣，有興趣的朋友也來挑戰看看我的最佳速度吧！

Eight Colors – Level #9

Completed in: 00m 59s

Give it a try: https://eightcolors.net/?level=9

網站名稱：Eight Colors 網站網址：https://eightcolors.net/

遊戲畫面：

開啟遊戲網址就會直接進入第一關，在移動第一步後才會開始計時。以灰色半透明的色塊來標示移動選取區，單擊方向鍵或「W/A/S/D」可移動標示行列上的方塊，加上「shift」則可移動選取區的位置，也可直接使用滑鼠點擊想要移動的行或列。這些在左下角的「How To Play?」都有詳細的說明。





將方塊移動成與下方的目標圖形相符後即可過關。





過關時會顯示所花費的時間，點擊「Share」就可以複製成績與關卡網址，分享給其他人一起挑戰。





關卡的難度會越來越高，點擊下方的「All Puzzles」可查看所有關卡的挑戰時間，點擊「Play」就能再重新挑戰。





在上方切換到「Daily Puzzles」還可以挑戰每日謎題。





如果真的很喜歡這個謎題挑戰，還可以輸入 Email 來取得之後的每日謎題哦！