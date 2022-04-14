Eight Colors 令人上癮的滑塊移動解謎遊戲

       

「Eight Colors」是一款在網頁上進行的滑塊移動解謎遊戲，使用鍵盤上的方向鍵或 W/A/S/D 按鈕就能控制方塊移動的方向，將方塊調整與目標圖形一致即可過關。整個遊戲在 4×4 的區塊中進行，，

每回移動都是整行或整列連動的，這也是這款遊戲令人費解的地方。

目前僅有 25 個常態關卡，另外還有每日謎題可以挑戰。遊戲時會進行計時，並將你的挑戰時間保存到紀錄中，之後還可返回重新挑戰自己的最速解題時間。另外也可複製成績與關卡網址，向你的朋友送出挑戰邀請，看看誰能用最短的時間完成謎題！

複製分享的文字內容就像下面這樣，有興趣的朋友也來挑戰看看我的最佳速度吧！

Eight Colors – Level #9

Completed in: 00m 59s

Give it a try: https://eightcolors.net/?level=9

 
  • 網站名稱：Eight Colors
  • 網站網址：https://eightcolors.net/
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲網址就會直接進入第一關，在移動第一步後才會開始計時。以灰色半透明的色塊來標示移動選取區，單擊方向鍵或「W/A/S/D」可移動標示行列上的方塊，加上「shift」則可移動選取區的位置，也可直接使用滑鼠點擊想要移動的行或列。這些在左下角的「How To Play?」都有詳細的說明。



    將方塊移動成與下方的目標圖形相符後即可過關。



    過關時會顯示所花費的時間，點擊「Share」就可以複製成績與關卡網址，分享給其他人一起挑戰。



    關卡的難度會越來越高，點擊下方的「All Puzzles」可查看所有關卡的挑戰時間，點擊「Play」就能再重新挑戰。



    在上方切換到「Daily Puzzles」還可以挑戰每日謎題。



    如果真的很喜歡這個謎題挑戰，還可以輸入 Email 來取得之後的每日謎題哦！

    最後更新：04-14, 2022 上午 11:52

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。