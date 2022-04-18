像素風格的「迷你小農園」，用鎖碎的時間就能開拓無人島！

       

「迷你小農園」是一款像素風格的農場遊戲，玩家在遊戲中是一名開拓者，被派往一個荒蕪的小島上進行開墾，，

建造房屋、種植農作物、開發未知的區域……，目的就是要將這個無人島改造成一個可以居住的地方。

玩法很簡單，一指就能操控主角進行探索並採集各種物資，像是木材、石頭、釣魚、種植各種農作物、採水果等，然後只要滿足遠方村民的需求就能獲得金幣，金幣則可以用來開發更多的區域或是解鎖更多的物資來源、採買綿羊與奶牛等。

無人島上的資源非常豐富，所有的物資被收集後，過沒多久就會再次出現，玩家只需要付出時間，就能擁有它們，當付出的時間越多，這座小島就越適合居住，只要利用鎖碎的時間就能一點一滴的開疆拓土，享受輕鬆遊戲的樂趣！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：迷你小農園
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：CoffeeBreak Inc.
  • 官方網站：https://cobbee.net/ios/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    初次進入遊戲會有一些前導故事與玩法教學。拖動畫面就能操控主角移動，接近矮樹叢、樹木或是石頭等，主角就會自動做出對應的動作。



    完成教學後，就會正式進入主遊戲，依照畫面上的說明，開始努力的開發這座無人島吧！



    種田、釣魚、砍樹、採集石材……等，在這裡有很多的事情需要做，但不用著急，有空的時候再來就可以了。



    而收集到的各種物資，都可以利用「郵筒」與村民交換獲得金幣。遇上急單的話，還可以獲得 2 倍的獎勵。



    當賺的錢足夠後，就可以再開發更多的區域，當開墾率超過 80 時，就能買房屋讓村民入住，並前往下一個區域囉！

    最後更新：04-18, 2022 上午 11:26

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