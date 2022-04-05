如何製作 Instagram 虛擬替身？還可當做大頭貼使用！

       

之前 Facebook 與 LINE 都分別有推出虛擬替身虛擬人像的功能，讓使用者可以建立一個 Q 版的人像，用來代替自己在網路上走跳，，

可設置為大頭貼或是變成更多的表情貼圖，可用來回復留言或是做更多不同的應用，讓想在網路上低調一點的朋友，有一個新奇趣味的選擇。

而 Instagram 其實也有默默的推出「虛擬替身」的功能哦！不過目前似乎只能用來替換大頭貼，還無法當成貼圖來使用，有興趣的朋友可以跟著本文一起來建立專屬的虛擬替身。它開放給使用者編輯的項目蠻多的，而且大多都能夠選擇自己喜歡的顏色，像是頭髮、瞳孔、眉毛、唇色、配件顏色等，各種造型的選項也不少。

在製作時還能同步開啟前鏡頭，將自己的頭像顯示在一旁，讓一時想不起來自己長什麼模樣的朋友，可以直接參考製作，接下來就搭配著截圖一起來看看如何設定吧！

 

IG 虛擬替身的建立方式：

第1步 開啟 IG 的個人頁面，點擊右上角的「功能選單」再點入「設定」。



第2步 點入「帳號」就可以找到「虛擬替身」。



第3步 按下「立即開始」就可以從膚色一步步的建立自己的虛擬替身了。



第4步 每一個項目都有很多選項可以選擇，有「調色盤」圖示出現時，就代表該項目可以更換不同的顏色。



第5步 如果突然之間忘了自己長什麼樣子，可以點擊右上角的圖示，就能開啟前鏡頭，將自己的影像放在一旁作參考。



第6步 完成編輯後，點擊右上角的「完成」，再點擊「儲存變更」就完成囉！

 

用虛擬替身取代大頭貼的方式：

第1步 開啟個人主頁，點擊上方的「編輯個人檔案」，再點入「更換大頭貼照」。



第2步 選擇「使用虛擬替身」，有 6 種的表情姿勢與多款的背景色可以搭配使用。



第3步 最後，按下「完成」就能成功取代大頭貼囉！

最後更新：04-05, 2022 下午 2:40

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