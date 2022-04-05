為生活加點藝術！「New Tab with MoMA」開啟新分頁可隨機欣賞館藏藝術作品

MoMA 是美國紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）的簡稱，收藏許多知名藝術家包含梵谷、莫內、畢卡索、高更、夏卡爾等人的作品，也有不少美國現代藝術家的經典作品，，

除了畫作外，也包含建築、電影、攝影、雕塑、印刷、媒體等不同的藝術類型。

而「New Tab with MoMA」就是一款結合博物館館藏展示的 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，在你每次開啟一個新分頁時，就能隨機發現一個來自 MoMA 的藝術收藏，從梵谷的《星夜》到費利克斯·岡薩雷斯-托雷斯的《無題（完美戀人）》，全都有機會透過瀏覽器展現在你的眼前。

每個藝術作品都會附上一些簡介，藝術家名稱、創作年份、使用的媒材、作品的尺寸等，點擊畫作還可連結開啟 MoMA 的作品頁面，查看更詳細的資訊，還有藝術家更多其它的作品。若想為生活加點藝術，不妨就從瀏覽器的新分頁著手吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：New Tab with MoMA 軟體版本：1.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：2.79MiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





之後，開啟新分頁時，就能隨機看到一個不同的藝術作品，在下方可看到它的創作者、年份、使用媒材等相關的簡介。點擊畫作則可連結開啟 MoMA 的網頁，查看更多詳細的介紹與更多的作品資訊。