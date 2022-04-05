「TatePad」可直式輸入的文字編輯器，翻頁動畫超擬真！

一般在手機上輸入文字都是橫向居多，如果想像在作文紙上直式寫作的話，可以來試試這款「TatePad」直式文字編輯器，它的功能介面非常的簡單，基本操作與橫式的文子編輯器都差不多，只是輸入的方向不同而已，使用上不會有任何需要特別習慣的地方

程式還有內建閱讀器可用來瀏覽編輯好的文字內容，預設的「書籍樣式」可模擬翻閱實體書籍的動畫，在翻頁時就像真的在翻一本書的感覺。

如果想要更流暢不中斷的閱讀，可切換成「滾動樣式」，就能一路滑動瀏覽全文囉！

文字的部份可更換成其它不同的字體，像是宋體、楷體、手札體、蘭亭黑等，還有三款預設的主題色系可選用，如果都不喜歡，還能自定義其它的顏色組合編輯的文字內容除了可保存在程式當中，還可透過分享傳送或是保存為 PDF 檔，也能直接列印

另外有提供自動備份功能，只要文章內容有新增、修改就會自動保存，預設會保留 365 天的時間，讓你隨時都能重新取回之前的編輯紀錄整體使用體驗相當不錯，若喜歡直式書寫的感覺，「TatePad」會是不錯的選擇

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：TatePad 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：DRIP PRODUCTS LIMITED LIABILITY CO. 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「TatePad」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

操作畫面：

開啟程式後，點擊右上角的圖示就能新增編輯，輸入文字後還能在上方看到字數統計





在右上角可使用分享功能將文字分享或保存為 PDF 等





也可以切換到「閱讀模式」，瀏覽所輸入的文字內容，翻頁時還可看到翻頁動畫





如果想要更滑順的瀏覽，可點擊一下螢幕，再點擊右上角的「齒輪」圖示，就能修改成「滾動樣式」





回到主頁就能看到剛剛的文章已保存在列表中點擊左上角的「齒輪」可使用「文件導入」功能，將已存在的文字檔匯入進入「設置」則有許多設定項目可以做調整





點入「字體」切換到「添加字體」，再點入「可下載的字體」就能看到許多已安裝與可下載的字體





點入「顏色的主題」預設有三種主題可選擇，如果都不喜歡，可再點入「添加/編輯自定義顏色主題」





點入「Create New」就能自定義背景與文字的顏色組合完成命名後，這組自定義的顏色主題就會出現在列表中，點擊即可套用





點入「本地備份」這裡就可以找到之前的編修紀錄，保留期預設為 365 天，可自行調整想要的天數不小心刪除或修改都可以在這裡重新找回之前的內容