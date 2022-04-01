就想來點新鮮的！「Random YouTube」隨機觀看更多不同的影片

       

進入 YouTube 時，都可以在首頁裡看到一些透過演算法提供的推薦影片，這些影片絕大部份都會是讓你感興趣的，，

不過有時候就是想隨便看點不同的東西，挖掘新的樂趣，除了用關鍵字來搜尋外，也可以讓「Random YouTube」來滿足你的需求。

「Random YouTube」與之前介紹的「Random YouTube Video」是類似的線上服務，主要都能夠隨機提供使用者 YouTube 上的影片，不過「Random YouTube Video」大多給的都是外國影片居多，如果你希望可以隨機看到比較多的中文影片，就可以改用「Random YouTube」。

它是透過 Google 搜尋隨機尋找影片，但基本上使用時，會跳過搜尋畫面，按下按鈕後就能直接看到一部隨機的 YouTube 影片，有時候還能找到一些觀看次數極低的影片，從中也許會發現一些有趣但被埋沒的內容哦！電腦、手機、平板都可以使用，有興趣的朋友，可以來試試看。

 
  • 網站名稱：Random YouTube
  • 網站網址：https://willnode.github.io/random-youtube/
    •  

    網頁畫面：

    使用方式非常簡單，點擊「Give me new one!」就可以看到一部隨機的 YouTube 影片。



    下方有提供一個「this link」連結，它加入了 Auto 的指令，只要點擊就能隨機找到影片。可以複製「this link」的連結將它加入書籤，或直接將其拖曳到書籤列，之後就能點擊書籤直接隨機取得一部 YouTube 影片囉！

    最後更新：03-31, 2022 下午 12:16

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