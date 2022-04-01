「點擊磚塊」容易玩上癮的方塊消除新玩法！

       

「點擊磚塊」乍看之下就像常見的方塊消除遊戲，不過它的玩法很特別，方塊並非由玩家自由排入，，

而是遊戲系統會自動產生 1~3 個可擺放的位置，由玩家點擊置入方塊，消除的條件則是一樣的，只要能填滿整行或整列的空間方塊就能被消除。

每次出現的方塊形狀都是隨機的，但皆是由 4 個小方塊所組成，總共有 7 種經典的方塊造型，喜歡方塊類遊戲的朋友，應該都能想像有哪些形狀對吧！玩法很簡單，可是如果沒有慎選方塊擺放位置，很容易就會造成許多無法被填補的空洞，若沒辦法再擺入新的方塊讓回合的遊戲就會被迫中止。

除了「經典模式」外，遊戲還設計了 3 種不同的模式，基本的規則不變，在「限制模式」中，有限制使用的步數，在消除方塊時可回補步數，當步數用盡時就會結束遊戲；「道具模式」則有 3 種有趣的道具可以使用，能在危機時刻幫助玩家度過難關，也能體驗到超級爽快的消除效果；最後一種是「星星模式」，必須透過消除方塊來收集遊戲板上的星星記號，看你最多能收集到多少的星星。

另外遊戲裡還規劃了許多的「任務」達成後就能獲得金幣獎勵，可以在購買道具時使用，每天登入遊戲也能獲得免費的金幣哦！喜歡方塊消除類遊戲的朋友，可以來玩看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：點擊磚塊
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：PuLu Network
  • 官方網站：https://puluwang.github.io/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「點擊磚塊」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後就可以先獲得每日的登入獎勵。遊戲預設的是英語介面，可點入左下的「地球」修改為其它的語言。



    接著就來看看「經典模式」怎麼進行吧！系統每回都會給 1~3 個方塊位置，依方塊形狀與剩餘空間而定，點擊想要擺放的位置，就能放入方塊，然後再繼續擺放下一個。在下方都能看到下一個會出現的方塊造型。



    當成功填滿整行或整列時，就可消除方塊，一次消除越多，分數越高。



    當遊戲板再也放不下任何的方塊時，遊戲就會結束。



    「限制模式」在開局時左上角都會給玩家 8 步，每放置一個方塊就會減少一步，但消除方塊時可回補，若步數用盡還無法再消除方塊取得步數，遊戲就會結束。



    「道具模式」其實與經典模式差不多，只在於下方多了三個道具可以使用，但都必須用金幣來購買。「星星模式」則是在遊戲板上會有星星記號，透過消除方塊來收集星星。



    在遊戲主頁點擊下方的「獎盃」可查看任務清單，完成任務就能獲得相應的獎勵。

    最後更新：03-31, 2022 上午 11:19

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