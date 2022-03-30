黑白、漏光、減淡陰影！3 款簡單好用的照片編輯 App 限時免費中！

在分享照片前通常都會稍微做點調整，讓照片能夠呈現多一點的細節或是看起來更有故事感，如果你不太喜歡過於複雜的操作方式，，

那麼本篇要介紹的 3 款照片編輯 App，一定要來試看看。

它們都來自同一個開發者，App 名稱分別為 ZebraFilm、LightLeaker 與 SubtleColor，主要功能為提供黑白濾鏡、漏光特效與減淡陰影效果，操作方式都非常的簡單，只要將照片選入後，就能從 20~30 個濾鏡清單中，直接套用各種喜歡的濾鏡，並可輕鬆調整濾鏡的強度。

另外，還可手動調整曝光、亮度、對比、飽和度、色溫、暗角、銳度等設定置，這些調整工具都在一個畫面中就能同時調整，不需在各種工具之間來回切換，使用起來很容易上手！編輯後的照片可維持原解析度保存到相簿，目前 3 款都在限時免費中，喜歡的朋友，可以把握時間下載使用哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體語言：日文,英文 開發人員：Shota Nakagami 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：ZebraFilm、LightLeaker、SubtleColor

操作畫面：

開啟程式後，就可在下方瀏覽相簿尋找要編輯的照片。接著就能準備進入編輯啦！





每一款濾鏡都可以直接套用預覽效果，下方的「Filter Intensity」可調整濾鏡的強度。





選定濾鏡後，還可以在下方切換到調整工具，在一個畫面中就能調整亮度、對比、飽和度等 9 種項目設定值。





最後就可以點擊「Done」選擇保存或分享。





另外兩款漏光與減淡陰影的 App 操作介面都是一樣的，就不再額外多作說明。