告訴你加 LINE 好友的 3 大招！讓你快速加 LINE 無障礙！

看文章標題是不是以為要教大家怎麼跟正妹加 LINE 好友呢？人家現在都流行加 IG 了好嗎？（喂～）

這邊是要來介紹幾個加 LINE 好友的操作方式，剛好最近有遇到跟別人加 LINE 的機會，發現好像有些不太擅長手機操作的朋友，，

似乎對於加 LINE 好友的方法也不太熟悉呢！相信大多數的人都很會了，這篇就準備給那些不太熟悉的朋友參考啦！如果你身邊也有這類需要被關懷的朋友，也請將這篇分享給他們吧！

基本上，加好友最快的方法，無非就是「掃 QR Code」了，只要使用相機鏡頭互相一掃，就妥當了！但如果兩人並非面對面，又或是需要透過某個中間人來加好友的話，以往可能就必須輸入 ID 或電話號碼來搜尋，不過因為需要人為手動輸入，讓這個看似簡單的動作卻經常會出現卡關的狀況。

還好，在 LINE 升級到 12.3.0 版本之後，加入了一個「複製連結」的方式，可以透過連結來讓對方快速找到你的 LINE，跳過手動輸入，一切就真的變簡單啦！另外，中間人也可以透過在聊天室分享「聯絡資訊」的方式來讓兩位朋友互加好友。接下來就搭配截圖來一一示範，在加 LINE 好友的路上卡關的朋友，可以參考看看囉！

掃 QR Code 加好友：

首先是掃 QR Code 加好友，最快開啟 LINE 條碼掃描器的方式，就是長按桌面上的 LINE 圖示，在功能選單中點入「行動條碼掃描器」，就能立即開啟並掃描對方的 QR Code。如果是對方要掃你的 QR Code，只要點擊下方的「顯示行動條碼」，就能開啟自己的 QR Code 讓對方掃描了。（這邊以 Android 版本示範，iPhone 同樣可透過長按桌面上的 LINE 圖示開啟功能選單，選取「讀取行動條碼」功能即可。）





展開自己的 QR Code 即可讓對方掃描。那麼如果不是面對面的狀態，或是想將加入自己 LINE 好友的方式公開放在網頁上或其它的地方，就可以點擊「複製連結」取得專屬的網址，點擊「分享」則能將 QR Code 圖片分享出去，或「儲存」QR Code 到相簿中使用。（「複製連結」為 LINE 版本 12.3.0 以上才有的功能）





另外，也可以透過 LINE 主頁，點擊上方搜尋列右側的「條碼掃描器」圖示，或點入右上角的「加入好友」圖示，再點選「行動條碼」或「顯示行動條碼」，都可以開啟上述的條碼掃描畫面與開啟自己的 QR Code 畫面。

使用 LINE ID、電話號碼加好友：

開啟 LINE 主頁，點入右上角的「加入好友」圖示，選擇「搜尋」。這邊就可以輸入對方的 LINE ID 或電話號碼來搜尋。





不過使用這個功能，必須確定對方有開啟「允許利用 ID 加入好友」，否則也是會無法成功加入的哦！「允許利用 ID 加入好友」的設定，可由主頁右上角點入設定畫面，在「隱私設定」中就能找到它。

透過中間人分享「聯絡資訊」加好友：

開啟其中一位朋友的聊天視窗，點擊左下角的「＋」再點擊「聯絡資訊」。





這邊就能「選擇 LINE 好友」，再從清單中選取要分享的好友名稱，就能成功分享。對方只要點入「查看個人檔案」就能看到加入好友的選項了。