Comic Meme Maker 漫畫風迷因圖產生器，可加入文字、對話泡泡、貼圖…

在網路上經常可以看到有人使用迷因圖來回覆留言，這些迷因圖通常都是由某些人創作後，在網路上被越來越多的人使用，，

如果你也想創作一個有趣的迷因圖，可以來試試「Comic Meme Maker」這款漫畫風格的迷因圖產生器。

主要可使用自己相簿中的照片來製作，也有提供網路圖片搜尋功能，不過似乎是付費功能就是了。加入照片後，可進行簡單的裁切，然後就能開始依需求加入各種的元素，包含效果邊框、對話泡泡、各式的貼紙貼圖、造型素材等，可選擇的項目相當多，全部都可以隨性運用、自由組合。

而製作迷因時，裡頭使用的文字內容也十分重要，是否足夠貼切、有趣，影響迷因圖能否在網路上流行的重要因子。文字編輯的部份除了可輸入英文外，也支援中文顯示，並能調整文字的顏色與外框色，讓文字可以在圖片中突顯出來。

最後就能加上特殊的漫畫效果，內建多款的漫畫濾鏡，黑白、彩色通通有，還能隨喜好調整強度、線條粗細等，製作出來的迷因圖不會有任何的浮水印，除了可保存到相簿外，也可直接選擇分享到 Facebook、Instagram、Twitter 等處使用，相當方便哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Comic Meme Maker 軟體語言：英文 開發人員：Comic Meme Maker – funny meme generator Jasmyn Mobile Studios 官方網站：https://comic-meme-maker.firebaseapp.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Comic Meme Maker」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊「Create New」就可以從「Gallery」相簿中選取要使用的照片圖片。「Search」可從網路上搜尋圖片來使用，不過屬於付費功能。





選入照片後，就可以準備開始製作啦！編編工具都列在下方，第一個可以先進行裁切，保留照片最精華的區塊，有提供許多的尺寸比例可以選擇。





接著就可以加入外框或是各種的對話泡泡、貼圖等，總共有五個分類型以選用，對話泡泡、貼圖都可以自由調整大小與位置、角度。





點入「Aa」可加入文字，在右側還能調整文字與外框的顏色。文字也一樣可以調整位置、角度與大小。





貼圖、文字都調整的差不多之後，就可以進入到「漫畫濾鏡」的階段。點入後會自動套用預設的效果，點擊右下角的「三圓環」即可展開濾鏡選單，可套用其它的濾鏡效果，每一款濾鏡效果都可以再手動調整它的強度或其它設定值。點擊左下角圖示即可確定套用。





最後如果有需要的話，還可以再加入手繪塗鴉，有許多顏色可以使用，可調整畫筆粗細也有橡皮擦可做修改。





全部都編輯完成後，點右上角的圖示即可保存到相簿中，並可進一步選擇想要分享的方式。