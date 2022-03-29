像素風「迷你荒島求生」在單一畫面就能玩的無人島生存遊戲

「迷你荒島求生」是一個只在單一畫面就能進行的生存遊戲，玩家因為船舶失事而漂流到了一個無人小島，小島上充滿著樹木，，

但遠方似乎有煙霧冒出，於是透過隨手撿拾的工具一步步挖掘出小島深處所隱藏的祕密。

玩家需不斷的採集各種素材資源，像是木材、石頭、銀礦、鐵礦等，一邊升級武器與道具，一邊還得對抗島上的怪物，但每做一件事就得耗費一顆「❤」，當「❤」用完時，就必須回到營地來休息補充，然後才能再繼續工作，執行起來其實蠻耗費時間的，不過透過與島上神祕生物的交易，將可以逐步的增加「❤」的數量，在每次回血後，就能夠執行更多的任務囉！

雖然小島真的一眼就能看完，但其中設計的遊戲元素還是蠻豐富的，縱使在收集素材的過程中感覺會有些漫長，不過遊戲也沒有什麼時間上的限制，可以依照自己的節奏利用瑣碎的時間慢慢進行，就能找到開發者所埋藏在其中的各種驚喜啦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：迷你荒島求生 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：GAME START LLC 官方網站：https://gamestart.jp/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初來乍到，只能先撿起一旁的工具，然後開始砍伐樹木，看看這片森林當中到底藏著什麼。





砍著砍著就找到了一塊可以紮營的地方，使用剛剛收集到的木材，就能搭建營地，這營地有著幫助玩家回血的重要功能。





慢慢地將可以找到更多的居民還有神祕的生物，他們有些能為你提供道具，有些可以讓你販售素材取得金幣，有些則能與你進行交易，用金幣增加「❤」的數量。在遊戲裡還有許多可以挖掘的地方，這邊就不透露的太多，以免破梗干擾了玩家們挑戰的興緻，喜歡像素風格遊戲的朋友，可以一起來挑戰看看哦！