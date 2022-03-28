Bird Sort Color 輕鬆舒壓的彩色小鳥分類遊戲

有在玩小遊戲的朋友們，應該都有看過那種從河內塔變化而來的彩色水或彩色小球的分類遊戲吧？玩法就是要將相同顏色的水或小球移動到同一個容器當中就能過關，如果你喜歡這類型的遊戲，，

那麼不妨可以來試試這款以小鳥為主題的「Bird Sort Color」鳥類顏色排序遊戲。

「Bird Sort Color」的玩法與前面提到的兩種類型遊戲差不多，只是主角變成了小鳥，場景則移到了戶外，小鳥們都排排站在樹枝上，每根樹枝都只能站 4 隻鳥，點擊即可移動，但移動時必須確保目的地有空位，以及若有鳥已在該樹枝上，那麼就只能移動與最前方相同的鳥過去。

當同一根樹枝上站滿 4 隻相同的鳥時，小鳥就會快樂的飛走，騰出更多的空間，所以玩到後來會越來越簡單。讓所有的鳥都飛走時，就能過關囉！目前大概有 200 個關卡，玩起來很輕鬆，而且沒有生命值的限制，就算卡住了也只要重新來過即可，或者也能透過觀看廣告來拿到額外的樹技或返回上一步、跳關等，點擊小鳥時牠們還會吱吱喳喳的叫著，感覺很有趣哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Bird Sort Color 鳥類顏色排序拼圖 軟體語言：英文 開發人員：ALCON JSC 官方網站：http://falcongames.com.vn/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Bird Sort Color」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

跟著小手的教學，點擊左邊的鳥，再點擊右邊的樹枝，小鳥就會飛過來，湊齊 4 隻相同的鳥，就會飛走，畫面上的鳥都飛走後就過關啦！





接著鳥的種類會越來越多，移動時除非是完全空的樹枝，否則就只能移動與該樹枝最前方相同的鳥過去。





在關卡下方有三個輔助道具可以使用，一個是增加樹枝、一個是返回上一步、最後一個是跳過此關，可透過觀看廣告來取得。或著點擊右上角的按鈕，就能重新來過了。