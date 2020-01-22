一玩就愛上的彩色小球排序遊戲～「Bubble Sort Color Puzzle Game」（Android）

過年免不了就是要跟著長輩到處拜訪親戚朋友在一陣問候寒暄後剩下的就是屬於大人們的戰場，

我們年輕一輩的就得自己想辦法打發時間而手機當然就是打發時間的利器啦！不管是刷 IG、看 FB 還是玩遊戲都可以伴我們度過這些到親戚家走春的時光。

而本篇要介紹給大家的這款「Bubble Sort Color Puzzle Game」非常適合用來殺時間玩法簡單之外絕對讓喜歡益智遊戲朋友一玩就愛上！它的玩法基本上就跟「河內塔」一樣不過在這款遊戲中將圓盤變成了一顆顆彩色小球為視覺帶更趣味的變化。

這些小球以 4 顆為一組被放在試管之中必須使出乾坤大挪移之術將同色的球整理到同一個試管即可過關。遊戲共分為簡單、一般、英雄、傳奇這四種難度共計 300 個關卡每關都會給玩家兩個空的試管做為可移動調整的空間小球移到空試管時沒有顏色的限制但若要移至原本就有球的試管就必須與最上層的球色相同才能移動。

關卡裡沒有時間或步數的限制所以可以慢慢思考走錯步時可免費返回 5 步也可直接重新開始相當的耐玩唷！除了預設的純色小球外目前還有贈送兩款聖誕節主題可選用推薦給喜歡動動腦的朋友參考哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Bubble Sort Color Puzzle Game

Bubble Sort Color Puzzle Game 軟體語言： 英文

英文 開發人員： TapNation

TapNation 官方網站： https://www.roshan.games/

https://www.roshan.games/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Bubble Sort Color Puzzle Game」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點入「PLAY」就先從「Easy」開始試試水溫吧！

進入第一關這邊有個簡單的遊戲規則可以看一下將亂亂堆疊的小球同色整理在一個試管中即可。將球丟入空試管時沒有顏色限制但要試管中有球時則只能放入與最上層顏色相同的小球。

接著就可以開始挑戰了點擊試管即可拿起最上層的球再點擊想要移動的試管即可放下。

將同色的球都移動到同一個試管後就過關囉！點擊「NEXT LEVEl」進入下一關。

當你過關的速度有點快時程式就會詢問你想不想往下一個難度前進此時不妨就點擊「Let’s Try」試試看吧！難度越高試管的數量、球的顏色就越多。

關卡中也會穿插只放得下 3 顆球的小試管空試管就只會留下一個一樣很有挑戰性！

最後在遊戲主畫面右側可點入「SHOP」目前有贈送兩款聖誕節主題可使用其它的造型球可看廣告免費解鎖哦！