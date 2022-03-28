「Low Poly」低多邊形照片編輯器，創造鑽石般的視覺效果！

「Low Poly」是一款以低多邊形為主題的照片藝術編輯器，只要將照片丟入程式中，就能自動將其加入低多邊形的渲染風格，還可以再進一步手動調整，例如增加或減少三角形的數量，讓圖像看起來更精緻或更粗糙，如果照片中有包含人臉，還可以選擇要不要保留更多五官的細節

如果覺得自然分佈的低多邊形不甚滿意的話，程式也有提供手動塗抹的方式，可以針對局部的範圍來進行增減，讓你可以自由調整到最佳的狀態。

完成低多邊形的分佈調整後，就可以進入到濾鏡的階段，內建有 18 種的濾鏡效果，每一款都相當獨特，無論是風景、人像還是動物，都能夠找到適合的特效

大多的特效還有多種不同的變化，或是可以選擇疊加不同的色彩濾鏡，讓整體呈現的效果更加吸睛！完成後的照片可以直接保存到相簿中，付費版本還能導出更高解析度的圖檔或 SVG 格式唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Low Poly – Editor & Photo FX 軟體語言：英文 開發人員：PlayPix 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Low Poly」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

操作畫面：

開啟程式後，點擊下方的圖示就可以開啟相簿選取要編輯的照片





接著可以進行簡單的尺寸裁切，點擊右上角的「✓」就會自動產生低多邊形效果





在下方可使用各種的編輯器來做微調，可增減三角形的數量、調整剛性與細分程度等另外還可以開啟網格來輔助調整哦！





切換到「Manual」可手動調整局部區塊的三角形數量，選擇 +/- 後，在照片上塗抹，接著按下「▶」就能看到調整的結果





調整完畢後，點擊右上角的「>」進入下一步，可以加入濾鏡效果部份的濾鏡可直接套用，上方可調整強度與選擇要疊加的色彩濾鏡





有的濾鏡則可再點入看到更多不同的選擇





最後點擊右上角的按鈕即可選擇儲存方式免費版本僅可直接保存到相簿中，若需要更高解析度或是 SVG 格式，就需考慮付費方案