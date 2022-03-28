「How to Draw Graffiti」一步步教你塗鴉出自己的英文名字

走在街上偶爾可以在一些牆面或是店家鐵門上看到色彩繽紛的塗鴉，每個創作者的風格都不太一樣，但絕對看起來很有特色！如果你也曾夢想過用塗鴉的方式寫下自己的名字，，

「How to Draw Graffiti」將可以一步步引導你完成！

「How to Draw Graffiti」是一款塗鴉教學 App，以英文單字為主，除了名字也可以用來練習其它的文字塗鴉。程式中有提供 12 種不同的塗鴉創作風格，免費版本開放前 5 種可選用，輸入想要練習的英文名字或單字後，就會自動產生繪製步驟，步驟的多寡依字母的數量而定。

開始後只要跟著畫面上的圖案教學一步一步的在紙上練習繪製，最後就能完成一個有模有樣的塗鴉文字，當然一開始肯定還會需要模索一番，尤其是原本就不擅長畫畫的朋友，更會需要多加練習，相信成果不會讓你失望的，有興趣的朋友可以一起來試看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：How to Draw Graffiti – Name Creator 軟體語言：英文 開發人員：Sweefit Studios 官方網站：http://www.sweefitstudios.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「How to Draw Graffiti」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，在右側上下滑動就可以看到更多不同的塗鴉風格字體。不過免費版本只有前 5 項可以使用，其餘有標示「皇冠」的則為 Premium 版本才可選用。





接著在左側使用鍵盤輸入想要練習的名字或單字後，按下「START」。





這邊就可以拿紙筆開始跟著練習了，點擊「鉛筆」即可移動到下一步。





灰色的部份請使用鉛筆，接著再使用畫筆描出正式的線條、加上立體感，最後再上色就完成囉！





下面附上本人實際的練習成果 XD～雖然不完美但也算有個樣子吧？有興趣的朋友，一起來練習看看吧！