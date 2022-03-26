「Sparrows」有趣的英文拼字消除遊戲，有 5 種模式可挑戰！

「Sparrows」是一款融合麻將配對元素的英文拼字遊戲，遊戲介面設計的很花俏童趣，還呼應 App 的名稱，，

在遊戲的主頁、設定等頁面加入了幾隻活潑的小麻雀，時不時就會用牠尖尖的小嘴啄個兩下，感覺相當可愛。

遊戲的玩法就如同麻將配對的概念，不過這邊要找的不是兩兩相同的圖案，而是要能拼出字典裡找得到的單字才能消除，只要使用兩個以上的字母拼出即可。每個字母方塊上都會有分數，消除就能得分，得分超過 5 分、10 分及 15 分時，還可以獲得額外的獎勵唷！邊玩可邊複習腦內所記憶的單字，相當不錯。

免費下載的版本中，開放限時、限制步數與謎題模式可免費玩，無盡模式與單字搜索模式則需要另外付費購買完整版才能玩得到。限時模式中，每回合只有 60 秒的時間，需在時間內儘可能的拼出越多的單字，分數就越高；限制步數模式則每回合只給 15 次消除的機會，考驗玩家的單略性思考，想辦法在有限的次數內獲得更高的分數；而謎題模式中，準備了多種不同的排列主題，必須將遊戲中的所有字母都用盡或再也無法拼出單字時才能結束挑戰。

透過遊戲所累積獲得的分數，可以用來換取各種的道具，像是找出單字、隨機打亂、移除字母等，都能在遊戲中幫助玩家獲得高的分數，喜歡拼字遊戲的朋友，一起來挑戰看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Sparrows 軟體語言：英文 開發人員：Jeffrey Taniguchi 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sparrows」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲時，會有 9 個步驟的教學，跟著走一遍就會了解遊戲的玩法囉！必須實際在下方跟著做才能推進下一步。





完成教學後，回到主頁就能選擇想要挑戰的模式。「Timed」限時模式中，每回合只有 60 秒的時間，必須在時間內消除越多的單字，獲得更多的分數。每個字母下方都會有分數可以參考。





選取的字母若能拼成一個單字，就會顯示為白底，再次點擊就能消除。時間結束後，就會統計得分，並可看到這回合相關的遊戲資訊。





「Moves」限制步數模式，每回合只能消除 15 次，不限時間所以可以慢慢的拼出越長的單字越好，分數就能拿得更多啦！





「Puzzles」則是準備了許多不同的排列主題，只要將所有的字母都消除或是到最後無法再拼成一個單字時，遊戲就會結束。





在「設定」中，有其它五種的主題色系可以選用。





在遊戲下方都會有一些道具可以使用，一開始會發給玩家一些免費的使用次數，用完的話可到「閃電」頁籤中，使用得分來換取，不過實在挺貴的，我腦內的單字量不夠用啊！