Share Tabs 一鍵分享所有已開啟的瀏覽器分頁

在網路的世界裡互通有無是常有的事，不止各種檔案傳來傳去的，看到有趣、有用的網頁資訊，，

也會想要分享給其他人，如果一個、兩個網頁還可以直接複製傳送，但若有好幾個網址需要分享的話，一個接著一個的貼到聊天視窗中，就會像洗版一樣，佔據了許多的版面。

這種時候，就是「Share Tabs」這款簡潔有力的瀏覽器擴充功能出場的時候了！它主要支援 Google Chrome 瀏覽器使用，安裝後可一鍵將當前所有已開啟的瀏覽器分頁統整到單一網頁中，只要將該網頁的網址分享出去，對方就能在網頁中一一開啟其中的網址查看內容囉！有需要的朋友，可以一起來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Share Tabs 軟體版本：1.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：43.32KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

操作畫面：

在軟體下載頁中，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





安裝後，記得將它固定到工具列上，方便日後使用。需要時，只要點擊一下工具列上的「Share Tabs」圖標，再點擊「Share Opened Tabs」。





等待數秒後，就將所有開啟的分頁網址統整到單一個新分頁當中，只要複製網址或是點擊「Share」取得網址 QR Code，就能分享給其他的人。