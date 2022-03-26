FlamingText 藝術文字產生器，有超過 1000 種的特殊文字設計可直接套用！

       

在製作海報、傳單、作業報告、簡報時，內容固然重要，但排面設計得夠吸睛才是讓人能把目光停留在其上的第一步，，

如果你的設計裡需要使用到一些特殊的文字標題，但又不擅長使用繪圖軟體的話，可以到「FlamingText」這個網站來快速的取得。

「FlamingText」是一個藝文字產生器，網站上有超過 1000 種的文字設計模版，可以直接選取套用，除了靜態的設計外，也有許多動態特效或是 3D 設計，任何主題的設計都能夠找到適用的文字特效。雖然是英文網站，但想要產出中文也是可以的，只是字型沒有太多的選擇。

除了直接選取預設的模版外，每一款模版都還有更多變化型態可以挑選，例如在相同的配色條件下，使用不同的字型；或是使用相同的背景，更換文字的顏色等，可以有各種千變萬化的組合。另外，網站上也有提供許多的編輯項目，讓使用者能夠自行手動調整更多的細節，包含字體大小、字型、文字配色、陰影、背景設計、圖片大小等，最後還有 PNG、GIF、JPEG 等多種格式可選擇。

無需註冊就能免費使用，不過製作出來的文字圖片，僅供個人或是學術使用，若有商業上的使用需求，就需要另外付費購買了，有需要的朋友可參考看看。

 
  • 網站名稱：FlamingText
  • 網站網址：https://www6.flamingtext.com/
    •  

    操作畫面：

    使用的方式有很多種，你可以在網頁上方先輸入想要呈現的文字內容，按下「Get Started」，網頁就會自動將你的文字套入所有的模版當中；也可以先往下挑選喜歡的模版，再點入輸入文字；或者拉到網頁最下方，可以查看藝術文字的主題分類，從分類先篩選出感興趣的文字設計主題。



    如果是選擇第一種方式，就可以直接看到自己想要的文字在各種設計上的呈現效果。



    點入喜歡的模版後，下方還可以看到更多不同的變化型態，每個都會保留一些原模版的元素，加入更多不同的設計變化，更換背景、更換文字配色、更換字型等。



    或者也可以點入「Edit Logo」進行手動編輯。



    編輯項目分為五個部份，「Text」是文字內容的部份，展開「Font」的下拉選單，就能看到更多特殊的字型。



    「Logo」可更改文字的顏色與外框，也可以填入 Pattern 花紋或是 Gradient 漸層效果。



    「Shadow」可調整文字陰影的部份，有多種的陰影類型可選擇，也可以更換不同的顏色，不過部份功能為專業版才可使用。



    「Background」則可針對背景的部份來做調整，可維持透明背景、加入單色背景、花紋背景、漸層或是放射線條。每一款都有非常多的選項可以套用。



    最後「Image」可調整整張圖片的大小，不過 Fixed Size 自訂尺寸的部份屬付費功能。「Autocrop」則可免費使用，可透過邊緣留空的範圍來調整圖片的大小。在「File Format」選擇想要的圖片格式後，就可以按下「Next」。



    在這個步驟就可以按下「Download」將圖檔保存下來使用。不過要注意僅可供個人或學術使用，若想要運用在商業上，就需另外付費購買。

    最後更新：03-26, 2022 下午 3:37

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