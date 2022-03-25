拼圖迷看過來！「Jigidi」超過 400 萬個拼圖讓你玩到瘋！還可自製拼圖！

       

「Jigidi」是一個線上的拼圖社群平台，任何人都可以隨時輕鬆的在網站上進行拼圖遊戲，而它誕生背後的原因其實蠻可愛的，，

在 2006 年的一個夜晚，一位初為人父睡眠不足的爸爸，發現了一個線上拼圖網站，就想著如果可以將孩子的照片做成拼圖並傳送給孩子的祖母會如何？

因此，「Jigidi」就出現了。

隨著時間過去，現在的「Jigidi」已經擁有了 440 萬個拼圖，而且這些拼圖都是由網站的會員們所創造的，如果只是單純的想玩拼圖，不需註冊登入就能玩，所有的拼圖都開放玩家自由選擇，但若想要保存挑戰記錄或是玩到一半想要暫存下次再繼續，或是製作個人的拼圖，就需要先申請一個帳號才能享有這些功能。

網站上的拼圖有非常多不同的主題，自然、藝術、動物、風景、季節、人物等，全都可以任君選擇，尺寸的部份最小型的拼圖有 0~60 片，最大的則有超過 400 片以上，因為在網頁上拼圖有螢幕大小的限制，所以拼圖塊的數量並不會太多。

除了玩其他會員分享的拼圖外，你也可以上傳照片製作成拼圖，依照片尺寸的不同，可以製作的最小、最大片數也不盡相同，有興趣的朋友可以自己來試試看。雖然少了玩實體拼圖的手感，不過線上拼圖很方便，不怕缺片而且不佔空間，用來解解悶其實還不錯哦！

 
  • 網站名稱：Jigidi
  • 網站網址：https://www.jigidi.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，如果只是想隨機玩個小拼圖，可以點擊右側的「Play」，網站就會隨機幫你選擇一個拼圖。



    或者往下拉一點，可自訂分類目錄、拼圖片數或是輸入關鍵字來篩選拼圖。



    點入拼圖就可以看到它的片數，點擊「Solve puzzle」即可開始挑戰。



    這邊找一個片數比較少的拼圖來示範，使用滑鼠拖曳就能移動拼圖，在右上角使用 +、- 就能縮放拼圖畫面。



    點擊最右上角的選單鈕，可展開更多功能。包含瀏覽全圖、查看計時器、更改背景顏色等。



    完成拼圖後就會停止計時，並可將成功分享出去。如果想要保留成績並出現在網站的排行榜上，就必須加入會員。



    在首頁點擊右上角的「JOIN」就可以設定使用名稱、密碼快速加入。



    加入會員之後，就能保留自己的成績與拼圖進度。若想要創建自己的拼圖，可點擊「CREATE」就能上傳圖片並自由決定片數。上傳的拼圖在註冊後 24 小時，就能選擇公開給其他的會員一起來挑戰囉！

    最後更新：03-25, 2022 下午 4:21

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