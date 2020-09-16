Facebook「虛擬替身」新功能！專屬貼圖、大頭貼，快來做一個你！

一早起床你的 Facebook 塗鴉牆有被好友的「虛擬替身」洗版了嗎？這是 Facebook 最近推出的新功能，就像 iPhone 的 Memoji 一樣，可以製作一個有個人特徵的 Q 版頭像，，

從臉型、髮型、髮色、五官、身形到服裝、配飾，全都可以自由組合設計。

製作完成的「虛擬替身」可以用來取代大頭貼外，也會自動製成數十種的專屬貼圖，除了可使用在 Facebook 與 Messenger 留言聊天當中外，也能透過分享的方式傳送到其它的 App 中使用哦！

目前「虛擬替身」功能只可在 iPhone 與 Android 行動版本中編輯使用，電腦版不支援編輯，但留言時仍可選用已製作完成的「虛擬替身」貼圖，有興趣的朋友，快一起來做一個你吧！

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使用方法：

第1步 開啟 Facebook 後，點擊功能列上的選單鈕，再點開「顯示更多」就可以找到「虛擬替身」。或者也可以直接點擊上方的「放大鏡」輸入「虛擬替身」直接找到捷徑。

 

第2步 點擊「虛擬替身」後就可以進入編輯功能，點擊「繼續」後就可以從選擇膚色開始囉！

 

第3步 從髮型、臉型、五官、身形到服裝、配件，依照自己的特徵來做選擇。

 

第4步 如果中途想不起來自己長什麼樣子的話，可以點擊右上角的「鏡子」就可以在右側透過前鏡頭看到自己。所有的項目都編輯完畢後，按下「完成」。

 

第5步 待程式將虛擬替身完成製作後，按「下一步」可看到使用說明，再按「下一步」。

 

第6步 接著可以選擇是否要將替身分享到動態消息中，有三種姿勢可以選擇。

 

第7步 也可以將虛擬替身設定為大頭貼。（不過不知道為什麼使用時，替身卻是個光頭啊！！！）

 

第8步 在右上角點擊中間的按鈕就可以看到使用虛擬替身所製作的貼圖，點選想要使用的貼圖，除了可「以 Messenger 傳送」外，也可以點開「更多選項」分享到其它的 App 使用。

 

第9步 在右上角點擊第三個按鈕可再次編輯虛擬替身，第一個按鈕則可設定為大頭貼或分享到動態消息。

 

第10步 在 Facebook 留言時，可點擊右側的「貼圖」展開列表，就可以看到自己的「虛擬替身」貼圖。在 Messenger 聊天時也同樣可以使用哦！

 

最後更新：09-16, 2020 上午 11:02

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