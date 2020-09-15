將 iPhone 預設瀏覽器換成 Chrome, Edge 或其他…

長久以來，iOS 預設的網路瀏覽器都只能是內建的 Safari，雖然也不差，，

但在功能與便利性方面就沒有其他家來得貼心好用。

不過這個壟斷的設計將在 iOS 14.0 新版系統中獲得改善，只要你慣用的瀏覽器有支援（目前 Google Chrome, Edge 都已支援），都可以在新系統中設定為預設網頁瀏覽器。

以後不管是在 LINE 或其他應用程式中開啟連結，都可以直接透過你喜歡的瀏覽器來瀏覽網頁內容，不用再被困在綁手綁腳的 Safari 瀏覽器裡了。

注意！以下設定僅支援 iOS 14.0 以後版本的 iPhone 或 iPad 等裝置，目前還是 beta 版，預計2020年9月底之前會正式發佈、開放下載更新（明天之後就可以確定了）。

設定方法：

第1步 在 iPhone 或 iPad 中開啟「設定」，捲動頁面到最下方，找到你要用的瀏覽器，如 Google Chrome 或 Edge，點進去（記得要先到 App Store 更新瀏覽器到最新版）。

第2步 在瀏覽器的設定頁面下方，找到「預設瀏覽器 App」、按進去並修改成你要用的 App。設定好之後，開網頁時都會自動用你指定的瀏覽器開啟囉！