cend.me 瀏覽器點對點傳檔工具，不透過伺服器、有密碼保護、不限檔案大小與格式！

要透過網路來傳送檔案，雖然有很多工具可以選擇，但若選擇需透過伺服器的方式，，

在上傳、下載的過程中總還是會擔心安全性的問題，如果只是偶爾有傳檔的需求，或許你可以考慮利用「cend.me」透過瀏覽器點對點的方式來處理。

使用「cend.me」不需要註冊登入帳號不用安裝任何的軟體，直接使用瀏覽器開啟網頁就能使用，傳送檔案的大小、格式與數量都沒有限制，只要將檔案選入或拖曳到網頁中，它就會自動生成一個特定的網址與一組密碼，在另一個裝置裡開啟該網址並輸入密碼後就能開始傳送檔案。

因為它不透過伺服器，而是透過雙方的瀏覽器來進行連線，所以在傳檔的過程中雙方都不可以關閉網頁，直到順利傳送完畢為止。也因為不透過伺服器，減少了在上傳、下載之間資料外洩的風險，加上有密碼的保護，相對安全許多唷！有傳送檔案需求的朋友，可以參考看看。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊「選擇檔案」從電腦中選取要傳送的檔案，或直接將檔案拖曳到網頁中。

 

第2步 接著網頁就會自動生成一個網址與一組密碼，。

 

第3步 在接收端開啟該網址並輸入密碼即可開始傳輸。

 

第4步 在傳輸的過程中，雙方都不可以關閉瀏覽器，直到傳送完成，就會自動關閉連線。

 

最後更新：09-15, 2020 下午 4:36

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