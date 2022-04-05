[限時免費] Not Chess 不是西洋棋的西洋棋益智解謎遊戲

不知道大家有沒有看過《后翼棄兵》這部以西洋棋做為主軸的外國影集？即使不太懂西洋棋的規則，在劇裡看著主角演員們在棋盤上鬥智廝殺，看起來還是極其過癮！而無論你是否了解西洋棋的玩法，，

在這款名為「Not Chess」不是西洋棋的西洋棋益智解謎遊戲中，也同樣可以獲得下棋的樂趣哦！

「Not Chess」延用了西洋棋中六種棋子的移動規則，但目的並非拿來下棋，而是要收集關卡中的金幣，在關卡中會預先佈置一些棋子，玩家只能從指定的棋子開始起步，透過移動來切換使用不同的棋子，運用其不同的移動特性，在限制的步數中收集到金幣才能過關。

它可以很簡單，也能極為困難，重點在於玩是否能熟悉各種棋子的走法，提前佈局構思策略，想辦法用最少的步數來達成目標。遊戲區分為 4 種難度，建議初學玩家可以從最簡單的關卡開始練習，在熟悉棋子的移動規則後再向上挑戰，否則很快的就會感受到挫折而想放棄唷！

遊戲搭配著輕鬆的配樂，操作方式很簡單，不需網路就能玩，可完全依照自己的節奏來進行。適合各個年齡層的玩家來挑戰，但很考驗記憶力與耐心，喜歡解謎、喜歡下棋的朋友，都可以來挑戰看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Not Chess 軟體語言：英文 開發人員：Tepes Ovidiu 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「→」即可進入選擇難度與關卡。





不過初次進入關卡時，會先進行一些教學。介紹每個棋子的走法，包含兵、主教、騎士、城堡、皇后以及國王。如果看英文很辛苦的話，直接 Google 一下西洋棋的規則也可以，棋子的走法規則與正式的西洋棋是一樣的。





關卡的目標就是要收集其中的「金幣」，在關卡下方則會有移動步數限制，必須在步數內完成才能過關。從藍色的主控棋子開始，透過移動可切換不同的棋子，雖然主控棋子會有白框提示可移動的位置，不過還是要記憶一下每一種棋子的走法，之後才能方便規劃最佳路線。





難度越高，棋盤上的棋子種類與數量就會越多，真的要熟悉各種棋子的走法才能自由的運用啊～～～