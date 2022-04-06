「Hama」照片橡皮擦工具，效果自然不留痕！

「Hama」是一款效果驚人的照片橡皮擦工具，透過 AI 人工智慧，輕鬆一抹就能將照片中不需要的部份去除，，

而且幾乎看不出曾經存在的痕跡，雖然這類型的工具已經介紹過不少，操作方式也大同小異，但每每發現一個新的還是會一次又一次的被驚豔到！

使用方式很簡單，只要將照片上傳到網站上，再使用畫筆塗抹圈選想要去除的範圍，最後按下「Erase」按鈕，就能在數秒後看到去除效果，如果發現還有殘留、去除不夠乾淨的地方，只需反覆操作即可獲得近乎完美的結果。

除了可依需求調整筆粗外，也有提供多種筆色可選用，並有返回、重做、縮放等功能，使用完全免費，而且沒有任何的限制，只是下載回來的照片解析度會限縮在 720×720 之內，未來有計畫推出 Pro 版本，若有高解析度的需求，就可以稍微期待一下囉！

操作畫面：

開啟網頁後，點擊下方的虛線框即可從電腦中選取要編輯的照片，也可以將照片直接拖曳入虛線框中上傳。





接著就可以使用滑鼠塗抹圈選想要去除的範圍，可調整筆粗及選擇筆色，可挑選與照片顏色差異較大的筆色會比較容易掌握圈選範圍。





圈選後，按下「Erase」等待數秒就可以看到去除結果。如果想讓程式在圈選後自動去除，可將右上角的「Auto」開啟。





如果有沒去除乾淨的地方，可再反覆上述的動作，最後就能除得很乾淨了。點擊右上角的「Download」即可將圖片下載回來。





嘗試了幾張照片，去除的效果都相當好，可以說是近乎完美，幾乎沒有破綻可言！照片場景合適的話，還能做出靈異照哦！XD