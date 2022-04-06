「Newspresso」熱門話題、新聞濃縮器，用 Google 搜尋關鍵字了解最新趨勢！

現代人可以獲得資訊的管道非常多，除了傳統的報紙、電視外，還有各種五花八門的數位媒體，，

每天資訊量都多到爆炸，如果想知道現在大家都在關心的話題或是最近的新聞有哪些，只從單一管道可能還無法全面的了解。

「Newspresso」算是一個可以將每日的熱門話題、新聞資訊濃縮給使用者的輔助工具，整理當日以及過去一個月 Google 搜尋的熱門關鍵字，讓使用者可以透過這些關鍵字來了解相關的新聞資訊，越多人搜尋就代表是越多人關心、感興趣的內容，很快得就能掌握每日最熱門的話題。

除此之外，透過「Newspresso」所整理出來的關鍵字，偶爾也可以發現到一些不同領域的資訊，感覺還蠻新奇的。此 App 在 iOS 與 Android 雙平台都有上架並開放免費下載，有興趣的朋友可以來試試看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Newspresso 軟體語言：繁體中文 開發人員：KUO CHUNLIN 官方網站：https://protected-fjord-97317.herokuapp.com/newspresso/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟 App 後，就可以看到「今日趨勢」，再往下拉可看到「最近一個月」的隨機熱門關鍵字。點擊右側的「月曆」圖示，可指定查看特定日期的熱門關鍵字。





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