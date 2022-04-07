Free Ukraine Icons 可免費下載使用的烏克蘭相關圖標，提供 SVG、PNG 格式

「Free Ukraine Icons」是由知名的圖標搜索引擎「ICONFINDER」所釋出，以烏克蘭為主題的免費圖標組合包，讓任何需要的人都可以免費下載使用，，

包含了 8 個主題包，有些關於戰爭，有些則旨在促進和平，整個組合包共有 185 個圖標設計，可單一個別下載也可以直接將所有的圖標打包下載回來。

在組合包中每個圖標都有提供 SVG 與 PNG 兩種格式，PNG 格式還有提供 2048px 與 512px 兩種解析度，如果是個別下載的話，最小可選擇 48px，最大則可下載到 4096px，另外還有 AI、ICO、ICNS 格式可供選擇。

所有的圖標採 CC BY 4.0 授權，使用時需標註來源，可自由運用在文章、影片、抗議標誌設計、捐贈活動等地方，甚至是商業用途都沒問題，有需要的朋友可以參考看看。

網站名稱：Free Ukraine Icons 網站網址：https://www.iconfinder.com/p/free-ukraine-icons

網頁畫面：

如果想要一次打包所有的圖標，直接點擊「Download all icons」就能將壓縮檔下載回來。





往下拉則可以分別瀏覽 8 大主題包的內容。





若想瀏覽主題包中的所有 icon，可點擊其右上角的「VIEW ICON PACK ON ICONFINDER」。





點擊單一圖標，就可以選擇下載更多不同的解析度或圖檔格式。