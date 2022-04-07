「Numle」適合各種年齡層挑戰的數學填空計算遊戲

「Numle」是一款從 Wordle 延伸出來的數學計算遊戲，是由一位父親為孩子所發想的趣味遊戲，可以考驗玩家們的算術能力與推理能力，，

每道題目都會先提供等式的答案，算式中則會有 4 個需要填入的數字，填入能完成等式的正確數字即可過關。

每道題提供的數字鍵盤內容都不同，輸入數字後，遊戲會判斷是否正確，若不正確的話，會進一步檢測剛剛所使用的數字，若是算式中會需要用到的數字，就會變色提示。不過其實答案並不會只有一種，只要能完成等式，是否有使用特定數字並非必要的條件。

每回合有 3 次嘗試的機會，若錯誤達 3 次，這道題就算挑戰失敗了。遊戲共有 3 種難度可以選擇，基本上各種年齡層的玩家都能來挑戰，喜歡數學類型遊戲的朋友都可以來試試看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Numle 軟體語言：英文 開發人員：GRAFING d.o.o. 官方網站：https://grafing.hr/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會先進行教學，按下「START TUTORIAL」觀看玩法說明。





填入的數字如果不正確，會扣除左上角的一顆心，每回合都有 3 次嘗試的機會。嘗試錯誤時，數字的顏色若變黃則代表該數字是該出現在算式中的，只是可能位置錯誤了。





接著就可以開始挑戰囉！每道題目下方的數字鍵盤都會變動，每個數字鍵也只能被選用一次。





答對後，就可以點擊「PLAY AGAIN」再取得新的題目。





如果覺得預設的難度太簡單的話，可點入右上角的設定，選擇「Advanced」或「Impossible」難度，就可以感受更高的挑戰性囉！