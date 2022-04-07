「Numle」適合各種年齡層挑戰的數學填空計算遊戲

       

「Numle」是一款從 Wordle 延伸出來的數學計算遊戲，是由一位父親為孩子所發想的趣味遊戲，可以考驗玩家們的算術能力與推理能力，，

每道題目都會先提供等式的答案，算式中則會有 4 個需要填入的數字，填入能完成等式的正確數字即可過關。

每道題提供的數字鍵盤內容都不同，輸入數字後，遊戲會判斷是否正確，若不正確的話，會進一步檢測剛剛所使用的數字，若是算式中會需要用到的數字，就會變色提示。不過其實答案並不會只有一種，只要能完成等式，是否有使用特定數字並非必要的條件。

每回合有 3 次嘗試的機會，若錯誤達 3 次，這道題就算挑戰失敗了。遊戲共有 3 種難度可以選擇，基本上各種年齡層的玩家都能來挑戰，喜歡數學類型遊戲的朋友都可以來試試看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Numle
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：GRAFING d.o.o.
  • 官方網站：https://grafing.hr/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次進入遊戲會先進行教學，按下「START TUTORIAL」觀看玩法說明。



    填入的數字如果不正確，會扣除左上角的一顆心，每回合都有 3 次嘗試的機會。嘗試錯誤時，數字的顏色若變黃則代表該數字是該出現在算式中的，只是可能位置錯誤了。



    接著就可以開始挑戰囉！每道題目下方的數字鍵盤都會變動，每個數字鍵也只能被選用一次。



    答對後，就可以點擊「PLAY AGAIN」再取得新的題目。



    如果覺得預設的難度太簡單的話，可點入右上角的設定，選擇「Advanced」或「Impossible」難度，就可以感受更高的挑戰性囉！

    最後更新：04-07, 2022 下午 12:30

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。